Beylikdüzü'nde Volkan Konak rüzgarı esecek

9. Barış ve Sevgi Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, en sevilen şarkıları ve güçlü performansıyla Beylikdüzü’nde unutulmaz bir geceye imza atacak.

Volkan Konak’ın Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda Beylikdüzülülerle buluşacağı konser saat 21.00’da başlayacak. Festival boyunca Ersin Show ise konserlerden önce sahne alarak izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın vazgeçilmezlerinden olan Çardak Altı Sohbetleri ise ilk gününde ekonomi yazarları olan Murat Muratoğlu ve Yalın Alpay’ı ağırlayacak. Moderatörlüğünü Pelin Batu’nun üstleneceği Çardak Altı Sohbetleri’nde “Ekonomide Ortak Çaba” konuşulacak. Yaşam Vadisi 1.Etap Çardakaltı Alanı’nda gerçekleştirilecek söyleşi saat 19.00’da başlayacak. Koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği Beylikdüzü Sahaf Festivali kapsamında ayrıca Yaşam Vadisi 1.etapta 17.30 ve 21.30 saatlerinde Ümit Nar münadiliğinde kitap mezatı düzenlenmeye devam edecek. 4 Eylül tarihine dek sürecek festival boyunca aynı zamanda sahaflar, 13.00 - 23.00 saatleri arasında kitapseverlerle buluşacak. TARİH: 31 Ağustos Çarşamba SAAT: 17.30 – 23.00 YER: Cumhuriyet Etkinlik Alanı – Yaşam Vadisi 1. Etap ADRES:



Cumhuriyet Etkinlik Alanı: Büyükşehir, Cumhuriyet Cd. No:11, Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul Yaşam Vadisi 1. Etap : Adnan Kahveci Mahallesi - Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Kışla Caddesi ve Derviş Eroğlu Caddesi arası Beylikdüzü – İstanbul