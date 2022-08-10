Beylikdüzü'nde ''Yaşam Bahçesi'' 33 bin 500 hanenin sofrasına umut oldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde yaz hasadı yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde yaz hasadı yapıldı. Hasada katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gıda yoksunluğunun çözümünde kent bostanları önemli bir işleve sahip. Bu doğrultuda ilçemize kazandırdığımız Yaşam Bahçesi ile bugüne kadar 150 ton mahsulü, 33 bin 500 ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin kent tarımını desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde yaz hasadı yapıldı. Yaşam Vadisi 3.etaba teğet 20 dönümlük bir alana sahip olan bahçedeki hasada katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, mahsulleri dalından topladı. Yaşam Bahçesi’nin bu yıl ki yaz döneminde domates, salatalık, kabak, patlıcan ve biber çeşitleri olmak üzere 20 tonun üzerinde mahsul elde edildi. Toplanarak Beylikdüzü Gıda Bankası’na teslim edilen ürünler, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılmaya devam ediyor.

Çalık: Gıda yoksunluğunun çözümünde kent bostanları önemli bir işleve sahip

Yaşam Bahçesi’nin ilçedeki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gıda yoksunluğunun çözümünde kent bostanları önemli bir işleve sahip. Bu doğrultuda pandeminin başında ilçemize Yaşam Bahçesi’ni kazandırmıştık. Üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma hedefiyle çıktığımız bu yolda şimdiye kadar toplam 150 ton mahsulü, 33 bin 500 ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık.” şeklinde konuştu.