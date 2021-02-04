Beylikdüzü’ndeki kütüphaneler 215 bin 512 kullanıcıyı ağırladı

Pandemi koşullarına rağmen bin 881 yeni üye ile 25 bin 736 aktif üye sayısına ulaştıkları dile getiren Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar; “Tüm kütüphanelerimizde pandemi tedbirleri kapsamında okuyucu salonlarımızı ve internet erişim merkezimizi sosyal mesafe kurallarına göre temas riskini azaltmak için yeniden düzenledik. Gerekli tüm önlemleri alarak hizmet vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü genelinde merkez kütüphane, şube kütüphane, okul-şube kütüphane ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçen özel kütüphaneler olmak üzere toplam 15 kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi 2020 istatistiklerini ve en çok okunan ilk 10 kitabı paylaştı. Son bir yıl içerisinde ilçede bulunan kütüphanelerin 215 bin 512 kullanıcıyı ağırladığını belirten yetkililer ödünç verilen kitap sayısının ise 37 bin 912 adete ulaştığını ifade etti. 2020 yılının en çok okunan kitapları ise şöyle sıralandı; Saftirik Greg'in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık! / Jeff Kinney, Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali, Saftirik Greg'in Günlüğü: Rodrick Kuralları / Jeff Kinney, Simyacı / Paulo Coelho;, Kuyucaklı Yusuf / Sabahattin Ali, Uçurtma Avcısı / Khaled Hosseini, Saftirik Greg'in Günlüğü: Türünün Son Örneği / Jeff Kinney, Kardeşimin Hikâyesi / Ömer Zülfü Livaneli, Puslu Kıtalar Atlası / İhsan Oktay Anar ve Tutunamayanlar / Oğuz Atay.

“Gerekli tüm önlemleri alarak hizmet vermeye devam ediyoruz”

Pandemi koşullarına rağmen bin 881 yeni üye ile 25 bin 736 aktif üye sayısına ulaştıkları dile getiren Kütüphane Şefi Hilal Çuhadar; “Tüm kütüphanelerimizde pandemi tedbirleri kapsamında okuyucu salonlarımızı ve internet erişim merkezimizi sosyal mesafe kurallarına göre temas riskini azaltmak için yeniden düzenledik. Kütüphanelerimizi gün içinde belli aralıklarla havalandırıp temizleyerek de bulaş riskini en aza indirmeye gayret ediyoruz. Gerekli tüm önlemleri alarak hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bir saatte 200’den fazla kitabı aynı anda sterilize edebilen “Kitap Sterilizasyon Cihazı” ile iadeden gelen kitapların sterilize edilip okuyucuların tekrar hizmetine sunulduğunu belirten Çuhadar bunlara ek olarak, kütüphane bağışçılarından gelen kitapların ise 4 gün boyunca karantinada tutulduğunu belirtti. Çuhadar ayrıca, pandemi döneminde 0-6 yaş çocukların sağlıklarını düşünerek, kitaptan ayrı kalmamaları adına Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi’nin de kapalı raf sistemiyle hizmet vermeye devam ettiğini, çocuklar için online masal atölyelerinin yapıldığını söyledi.