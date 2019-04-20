Beylikdüzü'nden Çanakkale Şehitleri'ne vefa için yola çıktılar

Beylikdüzü Belediyesi ile ortak çabayla başarılı projelere imza atan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü, "Şehitlere Saygı Turu" kapsamında Çanakkale Şehitleri için yola çıktı. Çanakkale'ye kadar aziz şehitlerin ruhu için pedal çevirecek olan ekip, başlangıcı her sene olduğu gibi Beylikdüzü Belediyesi binası önünden yaptı. Belediye binası önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Beylikdüzü Belediye 2.Başkan Vekili Müslüm Akülker ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş bisikletçilere iyi yolculuklar dileyerek uğurladı. Ekibin 326 km’lik yolculuğu Silivri, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Keşan ve Gelibolu’nun ardından 21 Nisan Pazar günü Çanakkale Şehitlik Abidesi'nde son bulacak.

Ekip coşkuyla uğurlandı

Şehitlere Saygı Turu için yola çıkan ekibi Beylikdüzü Belediye binası önünden uğurlayan Beylikdüzü 2. Belediye Başkan Vekili Müslüm Akülker, "Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başkanlarımız Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz sürekli olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. Konuşmasında verilecek emeğin anlamına dikkat çeken Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise, "Bu etkinliğimizde 4 yıldır en önemli destekçimiz Beylikdüzü Belediyesi'dir. Beylikdüzü Belediyesi'nin geçmiş dönem başkanı ve bugün İBB Başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve görevi devralan Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanım Mehmet Murat Çalık'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.