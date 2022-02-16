Beylikdüzü'ne 14 Şubat'ta sevgi hakimdi

Beylikdüzü halkı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluştu. Beylikdüzü Belediyesi müzikten dansa, sinema gösteriminden tiyatroya varıncaya kadar pek çok farklı etkinlik düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ilçe halkını Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya getirdi. Vatandaşlar müzikten dansa, sinema gösteriminden tiyatroya varıncaya kadar birçok farklı etkinlik ile dopdolu bir gün geçirdi. Kültür merkezinin hem dışında hem de içinde, sıcak çikolata ve pamuk şeker ikramı yapılırken vatandaşlara küçük hediyeler de takdim edildi. 14 Şubat’a özel hazırlanan etkinlik alanında, bando takımı sahne alarak eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Öte yandan sevgisini ölümsüzleştirmek isteyenler için özel konseptli fotoğraf alanları oluşturulurken, çekilen fotoğraflar vatandaşlara hediye edildi. Gün boyunca devam eden etkinliklerde ayrıca vatandaşlar, ‘Aşk Yemini’ sinema filmi ile ‘Bayağı Komik’ isimli tiyatro oyununu Beylikdüzü Sahnesi’nde ücretsiz olarak izleme fırsatı yakaladı.

“Hayata, birbirimize ve yaşama sevgiyle bakmalıyız”

Etkinliklerde vatandaşla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün, enerjisi çok yüksek günlerden bir tanesi. Hayata, birbirimize ve yaşama sevgiyle bakmalıyız. Her şeye bu anlayışla yaklaştığınızda hayat bambaşka oluyor. Sevgi dili hakim olan ilçemizin enerjisini korumaya ve daha da çoğaltmaya gayret ediyoruz. Bugün, Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızla birlikte dünyaya ve yaşama sevgiyle bakıyoruz.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık, etkinlik alanında ‘Senin sevgin ne renk?’ sloganıyla yer alan sevgi ağacına; heyecan, emek ve sadakat gibi kavramları temsil eden farklı renklerdeki kurdelelerden bağlayarak renkli görüntüler verdi.

Dünya Öykü Günü de kutlandı

Aynı zamanda Dünya Öykü Günü de olan 14 Şubat kapsamında Zehra Çalık, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde okuma yazma kursu alan kadınları ziyaret etti. Kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim eden Çalık, “Bugün hem sevgi günü, hem de öykü günü. “Her günümüz sevgiyle, her günümüz kendi öykümüzü yazarak geçsin” mesajıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. En büyük hedefim, kadınları topluma kazandırmak. Çünkü kadın var oldukça toplum da gelişiyor.” dedi. Öykü Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca çocuklar için de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Dr. Handan Belivermiş ile etkileşimli öykü atölyesi gerçekleşti.