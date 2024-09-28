  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü'ne yeni bir sosyal tesis daha kazandırılıyor

Beylikdüzü'ne yeni bir sosyal tesis daha kazandırılıyor

Beylikdüzü'ne yeni bir sosyal tesis daha kazandırılıyor
Güncelleme:

Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Mahallesi’nde yeni bir sosyal tesisi ilçeye kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Beylikdüzü’nün yedinci sosyal tesisi olacak olan Gürpınar Sosyal Tesisi çok yakında açılıyor. Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yer alacak olan tesis, çevreye uygun yapısıyla vatandaşları yeşil ve ferah bir ortamda karşılayacak. Beylikdüzü’nün yeni cazibe merkezi olmaya hazırlanan sosyal tesis, 400 metrekare kapalı alan, 285 metrekare açık alanı ve 280 kişilik kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. Seyir terası havasında tasarlanan sosyal tesis, vatandaşlara yeşil alan içinde huzurlu bir dinlenme alanı sunmayı hedefliyor. Gürpınar Sosyal Tesisi, doğal çevresiyle ve uyumlu yapısıyla hem bölge sakinleri için hem de doğaseverler için keyifli bir buluşma noktası olacak. 

Çalık: Gürpınar Mahallesi’nde yaşam günden güne değişiyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yapımı devam eden Gürpınar Sosyal Tesis alanını ilgili teknik birimlerle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Birçok hizmeti Beylikdüzü’nde buluşturduklarını dile getiren Başkan Çalık, “Beylikdüzü’ne yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Gürpınar Mahallesi’ne kazandıracağımız yeni tesis ile birlikte Gürpınar Mahallesi’nin çehresini değiştireceğiz. Gürpınar’da yaşam günden güne değişiyor. Tesisimiz tamamlandıktan sonra koşularımızla birlikte yeni tesisimizde bir arada olacağız. Buradaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gürpınar Sosyal Tesisini çok kısa bir zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

 

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Hafta sonunun keyfini çıkarın: Sağanak yağışlar fena geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın: Sağanak yağışlar fena geliyor Cübbeli yine kendini aştı: ''Platonik aşıklar şehit olur'' Cübbeli yine kendini aştı: ''Platonik aşıklar şehit olur'' Hizbullah resmen açıkladı: Nasrallah öldürüldü Hizbullah resmen açıkladı: Nasrallah öldürüldü Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Bir damla su kalmadı Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti: Bir damla su kalmadı Yasak olmasına rağmen Suriyelilerin Türkiye'de nasıl arazi ve konut aldığı ortaya çıktı Yasak olmasına rağmen Suriyelilerin Türkiye'de nasıl arazi ve konut aldığı ortaya çıktı Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı Türkiye'de ölen Rus motosiklet fenomeninin ölümüyle ilgili gerçek kamera görüntülerinde ortaya çıktı Kredi faizleri düşüyor diye zam yapanlara ceza yağdı Kredi faizleri düşüyor diye zam yapanlara ceza yağdı Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayak kamerada Türkiye'nin ormanları turizme açılıyor Türkiye'nin ormanları turizme açılıyor
Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu Prof. Dr. Naci Görür ''zemin sıvılaşmasına dikkat'' diyerek bir ilimizi uyardı Prof. Dr. Naci Görür ''zemin sıvılaşmasına dikkat'' diyerek bir ilimizi uyardı 18 günlük evli genç kadın evinde ölü bulundu 18 günlük evli genç kadın evinde ölü bulundu Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var Eli silahlı şehir magandaları sokağı savaş yerine çevirdiler: Çok sayıda yaralı var Murat Övüç'ten şantaj iddiası: ''Oğlumun uygunsuz fotoğraflarını çektiler'' Murat Övüç'ten şantaj iddiası: ''Oğlumun uygunsuz fotoğraflarını çektiler'' Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte gözaltı Uçakta cinsel ilişkiye giren çifte gözaltı Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı Atatürk büstünü balta ile kıran zanlı yakalandı Atatürk büstünü balta ile kıran zanlı yakalandı Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor... Sergen Yalçın sahalara geri dönüyor...