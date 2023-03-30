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Beylikdüzü’nün çınarları evlerinde ziyaret edildi

Beylikdüzü’nün çınarları evlerinde ziyaret edildi
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Beylikdüzü Belediyesi, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Vatandaşların sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden faydalanıp faydalanmadığının da tespit edildiği ziyaretlerde istek ve ihtiyaçlar ilgili birimlere yönlendirildi.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla ilçede yaşayan yaş almış vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın selamlarını iletip hediyelerini takdim eden ekipler, vatandaşların sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinden faydalanıp faydalanmadığını da tespit etti. İstek ve ihtiyaçlar ilgili birimlere yönlendirilerek vatandaşların taleplerinin karşılanması için çalışma başlatıldı. Yapılan ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çalık ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Etiketler Beylikdüzü Beylikdüzü Belediyesi Mehmet Murat Çalık
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