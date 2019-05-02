Beylikdüzü'nün ibadethaneleri Ramazan'a hazır

Sosyal belediyecilik ilkesini ve halk sağlığını; çalışma prensibinin ilk sırasına koyan Beylikdüzü Belediyesi, ilçede bulunan 41 cami ve cemevinin temizlik ve dezenfekte işlemleri için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucu hijyenik bir şekilde hazır olan ibadet noktalarının temizliği Ramazan ayı boyunca da sağlanacak.

Belediye ekipleri durmadan çalışıyor

Beylikdüzü Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ibadethanelerin iç ve dış mekânları, her türlü bakteri ya da enfeksiyon üremesine neden olacak etkenden arındırılıyor. İlgili müdürlükler tarafından titizlikle yürütülen bu çalışma, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için düzenli olarak tekrar ediliyor.