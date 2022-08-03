  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Beylikdüzü’nün kaldırımları yenileniyor

Beylikdüzü’nün kaldırımları yenileniyor

Beylikdüzü’nün kaldırımları yenileniyor

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki kaldırımlara kimlik kazandırıyor. Yapılan bu çalışmayla Beylikdüzü’nde aynı zamanda güvenli bir yaya altyapısının da inşa edildiğini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Amacımız, vatandaşlarımızın kentin her yerine engelsiz erişimini sağlamak. Beylikdüzümüzün her kaldırımının, vatandaşımızın konforlu şekilde kullanmasına olanak sağlayacak hale gelmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki kaldırımlara kimlik kazandırmak amacıyla hummalı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilk olarak; altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda, kaldırımları, vatandaşların daha konforlu bir şekilde kullanması amacıyla teknik görevlilerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ve teknik kadrosuyla birlikte Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, inşaat çalışmaları sırasında kaldırımlara zarar verildiğini tespit ederek inşaat sahiplerine de uyarılarda bulundu.      

 “Bir kentin kaldırımları medeniyet ölçüsüdür”

 Yapılan çalışmayla Beylikdüzü’nde aynı zamanda güvenli bir yaya altyapısının inşa edildiğini dile getiren Başkan Çalık, “Amacımız, vatandaşlarımızın kentin her yerine engelsiz erişimini sağlamak. İnşaat yapan firmaların ve altyapı çalışmalarında görev alan arkadaşlarımızın sürecin içinde yer alacağı ve Beylikdüzümüzün her kaldırımının vatandaşımızın konforlu şekilde kullanmasına olanak sağlayacak hale gelmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde kaldırımlarda çok ciddi bir sağlıklaştırmaya gideceğiz. Bir kentin kaldırımları medeniyet ölçüsüdür.” diye konuştu.

Etiketler Beylikdüzü Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Banka kredisi çekip, dolar alan şirketlerin listesi ortaya çıktı
Meteoroloji'den bunaltan sıcaklar sonrası, şiddetli yağış uyarısı
Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı
Erdoğan ''Varsın gidiyorlarsa gitsinler'' demişti; rekora koşuyor
La Casa De Papel'in yakışıklı yıldızından Hande Erçel hamlesi
AK Parti'de skandal iddia: ''Partiden ayrılmak isteyenlere videolu şantaj yapılıyor'2
Bir yabancı uyruklu sapık daha! İğrenç tacizi sosyal medyada paylaştı
Türk Youtuber'ların kazançları dudak uçuklattı! Zirvede Enes Batur var
3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı belli oldu
Suriyeliler turizm cenneti Fethiye'yi savaş alanına çevirdi