Beylikdüzü'nün kanatsız melekleri çiçeklerle karşılandı

Beylikdüzü Belediyesi, bu yıl Anneler Günü’nde de Beylikdüzü’nün kanatsız meleklerini rengârenk çiçeklerle karşıladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis üyeleri Beylikdüzü’nün annelerine çiçek takdiminde bulundu. Etkinlik sırasında vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etme imkânı bulan Mehmet Murat Çalık, herkesin Anneler Günü’nü kutladı. Kavaklı Pazarı, Barış Mahallesi Migros-Koçtaş köşesi ve Beylik Pazar Alanı’nda gerçekleşen etkinliğe vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğun oldu.

Çalık; “Benim İlk ve En İyi Arkadaşım Annem Oldu”

Beylikdüzü’nde yaşayan anneleri daha iyi ortamlarda yaşatabilmek adına, Belediye olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini dile getiren Çalık; “Annelerimiz için ne yapsak, ne söylesek az… Benim ilk ve en iyi arkadaşım annem oldu. Cesareti, merhameti, iyiliği ve hoşgörüyü ondan öğrendim, beni adım adım hayata hazırladı. Eşim de şimdi evlatlarımı hayata hazırlıyor. Annelerimizin kıymetini çok iyi bilmemiz gerekir, çünkü anneler evlatlarının bir şey istediğini onlar konuşmasa bile anlar. Öyle bir mucizevi yüreği vardır annelerin. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Anne Çocuk Kampıyla Farklı Bir Anneler Günü Deneyimi

Beylikdüzü Belediyesi ayrıca, Anneler Günü kapsamında bu yıl ikincisini düzenlediği “Anne Çocuk Kampı”nı da gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kampta; anne ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kampı’nda, 73 anne ve çocuğun katılımıyla gerçekleşen programda, keyifli ve farklı bir Anneler Günü deneyimi yaşandı. İki gün süren kampta; meteoroloji, yön bulma, mangala, gece yıldızları tanıma, kampçılık ve doğada yaşam gibi eğitici etkinliklerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.