Beylikdüzü'nün yeni otobüs hatları hizmete açıldı

Beylikdüzü halkının metrobüse ve Marmaray’a daha hızlı ve kolay ulaşımının sağlanması için hizmete açılan hatlarda seferler başladı. 9 Eylül’de ilk seferlerini yapan BM7 ve BM8 hatları ile güzergâhı değiştirilen 145 no’lu İETT otobüslerinin şoförleri de yolcuları da memnuniyetlerini ifade ettiler.

Beylikdüzü Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü arasındaki görüşmeler neticesinde karara bağlanan üç yeni otobüs hattında seferler başladı. Vatandaşların ilçenin işlek noktalarından okul, hastane vb. kamu alanlarına erişimini de sağlamak amacıyla planlanan hatlardan BM7 ve BM8, İstanbul’un toplu taşıma ağına eklenirken; mevcuttaki 145 no’lu hat ise 6 durak ilaveyle Avcılar’dan Küçükçekmece’ye uzatılarak Marmaray’a bağlandı. Muhtarların, sivil toplum örgütlerinin talepleri ve uzmanların görüşleriyle hazırlanan hatlarda ilk yolcular taşınmaya başlandı.

“Beylikdüzü Belediye Başkanından Allah razı olsun”

Daha önce İETT’nin 30 hatla hizmet verdiği 410 bin nüfuslu Beylikdüzü’nde, eklenen hatlarla birlikte şehir içi otobüs erişiminin bulunmadığı bölgeler oldukça azaldı. Yeni hatlar hakkında düşüncelerini ifade eden BM8’in ilk yolcularından Nazile Çöpoğlu “Az önce oğlumu okuldan aldım ve hemen otobüse bindim. Çok memnunuz, bayıldım” dedi. Diğer yolcu Sefer Yılmaz ise “Minibüsler tıklım tıklım geliyordu. Hiç olmazsa rahat gidiyoruz. 65 yaş üstü olduğumdan otobüse ücret de ödemiyorum zaten” dedi. Aracın şoförü Ramazan Yılmaz ise vatandaşların memnuniyetini aktarırken şunları söyledi: Buralara ne kadar hat ilave edilse azdır. Bakın minibüsler nasıl da dolu gidiyorlar. Bugün binen yolculardan biri ‘Beylikdüzü Belediye Başkanından Allah razı olsun’ diyordu.

‘145’in güzergâhı herkes için en doğru şekilde çizildi’

Yeni düzenlemeyle İhlas Marmara Evleri’ni Küçükçekmece Marmaray istasyonuna bağlayan 145 hat no’lu aracın şoförlüğünü yapan Birol Telli ise şöyle dedi: 76Y’yi kaldırdılar, bu hattı da Avcılar’dan Küçükçekmece’ye uzattılar. Hem şoför için iyi, hem vatandaş için iyi, hem de trafiği rahatlatıyor. Çünkü E-5 sabahları kilitlenebiliyor. Böylesi herkes için daha iyi oldu.