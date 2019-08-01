Beylikdüzü'nün yolları güzelleşiyor

Fen İşleri Müdürlüğü’nün yeni açılan ve yeni asfalt kaplama yapılan yollarda sürdürdüğü çalışmalarla Beylikdüzü’nün yolları hem güzelleşiyor hem de yaya ve sürücüler için daha güvenli hale getiriliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçeyi daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için cadde ve sokaklarda, yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, on mahallede sürdürdüğü çalışmalarla Beylikdüzü’nde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmıyor. Asfalt, kaldırım, bordür, tretuvar ve yol çizgisi çalışmaları tamamlanan yollar Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaya ve araç trafiğine hazır hale getiriliyor.

7 Ayda 11 Bin 723 Metre Bordür Döşendi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nün on mahallesinde, Ocak ayından bu yana yürüttükleri çalışmalarda, on beşi yeni asfalt kaplama yapılan, yirmi biri yeni açılan yollar olmak üzere toplam altmış dokuz cadde ve sokakta 11 bin 723 metre bordür, 18 bin 406 metrekare tretuvar çalışması yaptı. Yeni açılan ve yeni asfalt kaplama yapılan yollarda, yolları güvenli kılan, yaya ve sürücüleri yönlendiren en önemli güvenlik önlemleri arasında yer alan yol çizgisi çalışmalarını da ihmal etmeyen ekipler, asfalt programıyla koordineli bir şekilde sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, asfalt çalışması tamamlanan yollarda, yedi ayda 5 bin 94 metre yol çizgisi çizdi.

Baş: Çalışmalarımız Aralıksız Sürüyor

On mahalledeki sokak ve caddelerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyleyen Fen İşleri Müdürü Hakan Baş, “Belediye olarak on mahallemizde, yeni açılan veya yenilenen yollarda yürüttüğümüz asfalt kaplama, kaldırım, bordür, tretuvar ve yol çizgisi çalışmalarıyla mevcut ve yeni açılan yollarımızı bakımdan geçirip yaya ve taşıt ulaşımına elverişli hale getiriyoruz. Hava şartları elverdiği sürece asfaltlama, kaldırım, bordür, tretuvar ve yol çizgisi çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.