Bil Bul Ankara ve Ankaralı Öyküler kitabı çocuklarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nin kendi imkan ve kadrosuyla hazırladığı “Bil Bul Ankara” ve “Ankaralı Öyküler” kitapları Başkentli çocuklarla buluştu.

Başkent 153 Çağrı Merkezine gelen yoğun talepler üzerine hazırlanan kitaplar ilk olarak Büyükşehir Belediyesine bağlı Çocuk Kulüplerine üye olan ailelerin çocuklarına dağıtılmaya başlandı. Çocuklar ve aileleri, tam not alan kitaplara pandemi süreci nedeniyle “ankara.bel.tr” adresinden de ulaşabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın Başkent’in tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve kent tarihini anlatmak amacıyla hazırladığı kitaplar çocuklarla buluştu.

Başkent 153 Çağrı Merkezi’ne çocuklar ve ailelerinden gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, “Bil Bul Ankara” ve “Ankaralı Öyküler” isimli iki kitap hazırladı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİTAPLARI KENDİ İMKANLARI VE PERSONELİYLE HAZIRLADI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi’nin kendi imkanları ve personeli tarafından 9 ile 13 yaş grubu arasındaki çocuklara hitap edecek şekilde hazırlanan kitaplarda; nostalji köşesinden kültürel zenginliklere, Ankara’nın müzelerinden hayvanlar alemine kadar birçok bölüme yer verildi.

Öykü yazarlığını Metin İpek ve Buse Sena Şahin’in, resimleme çalışmalarını ise Ramazan Türkmen ve Aylin Aydaş’ın yaptığı kitaplar, ilk etapta Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüplerine üye olan çocuklara dağıtıldı.

ÇOCUKLAR VE VELİLERDEN KİTAPLARA TAM NOT

Pandemi koşulları nedeniyle talepte bulunan ailelerin evlerine götürülen kitaplar çocuklardan tam not alırken, ebeveynleri ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Özlem Altunay: “4. sınıfa gidiyorum. Kitaplardaki bulmacaları çözeceğim. Çok eğleneceğimi düşünüyorum. Mansur başkana bizi düşündüğü için teşekkür ederim.”

-Melisa Koçer: “Kitaplar bize farklı dünyaların da olduğunu gösteriyor ve hayal gücümüzü geliştiriyor.”

-Sıraç Damat: “Bu kitaplar bizim okuma yazma becerilerimizi geliştirecek, teşekkür ederiz.”

-Aytuğ Kaan Canlı: “Okuma bilmiyorum ama içindeki bulmacaları yapacağım.”

-Asil Ertop: “Kitaplarımı okuyacağım, boyamalarımı yapacağım.”

-Burcu Ertop: “Başkanımız Mansur Bey’e pandemi döneminde çocuklarımıza gösterdiği bu ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz.”

-Tuğçe Canlı: “Pandemi süreci nedeniyle çocuğum okula gidemiyor. Bu kitaplar onların güzel vakit geçirmesine yardımcı olacak. Çok teşekkür ederiz.”

Çocukların gelişimi, el becerileri ve kitap okuma alışkanlarını artırmaya yönelik titizlikle hazırlanan kitaplar, Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi “ankara.bel.tr” adresi üzerinden de indirilerek okunabilecek.