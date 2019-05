Binlerce Maltepeli ''Sevgi Sofraları''nda buluştu

Maltepe Belediyesi tarafından kurulan ve Maltepe’de her yıl Ramazan ayında geleneksel hale gelen "Sevgi Sofraları", on binlerce kişiyi ağırlıyor. Fındıklı mahallesindeki buluşmanın adresi Hancıoğlu Caddesi oldu. İftar öncesinde vatandaşlarla tek tek selamlaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, ezanın okunmasıyla birlikte dualar ederek, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Kılıç, “Cenab-ı Allah bu akşam burada yarattığınız güzellikleri her zaman bize nasip etsin. Bu kutsal ramazan ayında birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın. Rabbim bedenlerinizden sağlığı, yüreğinizden sevgiyi eksik etmesin. Tuttuğunuz tüm oruçlar kabul olsun” dedi.

İNANÇ TURLARI BAŞIBÜYÜK’LE DEVAM ETTİ

Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen inanç turları da, Başıbüyük Mahallesi sakinleriyle devam etti. İlk olarak Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, Eyüp Sultan Camisi’nde ibadetlerini yerine getirdi. İkinci ziyaret noktası Anadolu Kavağı’nda Beykoz ilçesindeki Hz. Yuşa Türbesi ve Camii oldu. Üsküdar’da bulunan Aziz Mahmut Hüdayî Türbesini de ziyaret eden vatandaşlar, rehber eşliğinde inanç merkezlerinin tarihini de öğrenme imkanı buldu. Turun ardından, Küçükyalı’da bulunan Süreyya İlmen Kültür Merkezi’nde mahalle sakinleri için iftar yemeği verildi.

CAMİLERDE RAMAZAN TEMİZLİĞİ

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayıyla birlikte camilerin temizliği için harekete geçti. Kurulan bir ekiple, ilçe genelinde bulunan 82 camide temizlik çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler genel cami temizliğinin yanı sıra, halı, cam ve duvarların silinmesi ve süpürme işlemleri yapıyor.