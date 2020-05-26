Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Elazığ’a il dışından gelen ve corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan 10 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 4 apartman ise karantinaya alınmıştı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle kent genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirildiğini, il dışından gelip 14 gün karantinada kalmayanlara da hem para hem de 15 gün daha evden çıkmama cezası verileceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Elazığlılar sokağa çıkma yasağı sona eriyor ama tedbirlerimiz değil.

* İl genelinde maskesiz dışarı çıkma yasağı getirilmiştir.

* İl dışından gelenlere 14 gün karantina uygulanacaktır.

* Uymayanlara 3 bin 150 TL para ve ayrıca ek 15 gün ikametinden çıkmama cezası verilecektir.