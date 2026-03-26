Bir Mola, Bir Nefes: Muğla’da Aileler Yalnız Değil

Engelli bireylerin bakımından sorumlu ailelere kısa süreli de olsa nefes alma imkânı sunan kısa mola merkezleri, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor.

İl genelinde 9 ilçede faaliyet gösteren Kısa Mola Merkezleri, bugüne kadar 688 aileye ulaşarak toplam 14 bin 690 kez hizmet sundu. Büyük bir özveriyle yaşamlarını sürdüren aileler, bu hizmet sayesinde günlük hayatın yoğunluğundan kısa süreliğine uzaklaşma fırsatı bulurken, engelli bireyler de güvenli ve destekleyici bir ortamda vakit geçiriyor.

Menteşe’de başlayan Kısa Mola hizmeti, kısa sürede Milas, Fethiye ve Marmaris’e ulaştı. Ardından bir yıl içinde Bodrum, Datça, Yatağan, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde de hayata geçirilen merkezlerle hizmet ağı genişletildi.

Baba Suda: “Çocuklarımız Sosyalleşiyor, Biz Nefes Alıyoruz”

Kısa Mola Merkezlerinden yararlanan aileler, sunulan hizmetin hem çocukları hem de kendileri için büyük bir destek olduğunu ifade ediyor.

İki yıldır merkezden faydalandıklarını belirten Cemil Suda, hizmetin çocukların gelişimi açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Suda, “Kerem buraya severek geliyor. Öğretmenlerimiz çocuklara çeşitli etkinlikler yaptırıyor. Aslında bizim burayı tercih etme nedenimiz moladan ziyade Kerem’in burayı sevmesi. Ama elbette bize de çok iyi geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Anne Orhan: “Artık Kızımın En Sevdiği Yerlerden Biri”

16 yaşındaki özel gereksinimli kızı için merkezden yararlandığını ifade eden Pembe Orhan ise yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

“Kızım daha önce pek dışarı çıkmayan ve sosyalleşmeyen bir çocuktu. Ancak buraya geldikten sonra Sümeyye’nin en sevdiği yerlerden biri burası oldu. Öğretmenlerin kızıma gösterdiği özel ilgi beni çok mutlu ediyor. Çocuğumu buraya bıraktığımda gözüm arkada kalmadan işlerimi halledebiliyorum. Ayrılırken bile gitmek istemiyor. Çalışan bir anne olarak burası benim için çok büyük bir destek. İyi ki var. Emeği geçen herkese ve Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim.”

Baba Yurt: “Gözümüz Kapalı Emanet Edebiliyoruz”

İki yıl önce Muğla’ya taşındıklarını ve o günden bu yana merkezden faydalandıklarını belirten Erdal Yurt ise memnuniyetini şöyle dile getirdi:

“Çınar burada çok güzel uyum sağladı. Oğlumu gönül rahatlığıyla buraya bırakabiliyorum. Öğretmenlerimizin emeği çok büyük. Çocuklarımızın gelişimi için çok değerli bir merkez. Benzer durumda olan tüm ailelere Kısa Mola Merkezlerini tavsiye ediyorum.”

Anne Tekin: “Çocuğum Bensiz Kalamıyordu, Şimdi Alışıyor”

Kadriye Tekin de merkezin hayatlarında önemli bir değişim yarattığını belirterek, “Kızım normalde bensiz hiçbir yere gidemezdi. Ancak burada artık kendisi kalabiliyor. Burası gerçekten çok kıymetli bir hizmet. Böyle bir merkezin Muğla’da olması büyük bir şans. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Alabaz: “Kendimize Vakit Ayırabiliyoruz”

Kısa süre önce merkezden faydalanmaya başladıklarını söyleyen Reyhan Alabaz ise, “Down sendromlu oğlum Ziya için burası çok iyi bir merkez. Daha iki ay oldu ama çok faydasını gördük. Ben de bu sayede kendime vakit ayırabiliyor, işlerimi halledebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Ailelerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kısa Mola Merkezlerinin yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma örneği olduğunu vurguladı. Başkan Aras, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri. Kısa Mola Merkezlerimizle hem çocuklarımızın güvenli ve destekleyici bir ortamda sosyalleşmesini sağlıyor hem de ailelerimize kısa süreli de olsa nefes alma imkânı sunuyoruz.

Muğla’nın farklı ilçelerinde yaygınlaştırdığımız bu hizmetle bugüne kadar yüzlerce ailemize ulaştık. Bu merkezler, sosyal belediyecilik anlayışımızın en somut örneklerinden biridir. Önümüzdeki süreçte de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmeye ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”