''Birlikte yaşama sanatını başarabilmeliyiz''

Farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Sarıyer’de, Sarıyer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği yeni yıl yemeğinin bu yıl sekizincisi düzenlendi. Dini liderler, konsoloslar, iş, sanat, siyaset, ekonomi ve spor dünyasından birçok isim barış temennisinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Korepiskopos Orhan Çanlı, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Süryani Metropoliti Yusuf Çetin, Patriklik Kaymakamı Episkopos Şahak Maşalyan, Amerika Metropoliti Elpidoforos Lampriniadis, Mardin Metropoliti Saliba Özmen’in yanı sıra birçok önemli ismin ağırlandığı gecede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

ÖNCELİĞİMİZ BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK

Açılış konuşmasında barışın ancak adaletle sağlanabileceğini vurgulayan Sarıyer Belediye Başkanı Genç, “Farklı dinlere mensup, farklı kültürlere sahip veya farklı ülkelerin vatandaşları yüzyıllar boyunca huzurla bir arada yaşamış burada. Bu kültür bugün de aynı şekilde devam ediyor. Çalışma arkadaşlarımla birlikte yerel yönetim anlayışımızı her şeyden önce “Toplumun birlik, beraberlik, dayanışma, hoşgörü, barış ve huzur içinde yaşamasını devam ettirmek üzerine kurduk. Çünkü bunu başaramadığımız takdirde gerçekleştireceğimiz diğer projelerin hiçbir önemi kalmayacağını çok iyi biliyoruz. Birlikte yaşama sanatını yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bütün alanlarda başarabilmeliyiz. Mustafa Kemal Atatürk gibi, “yurtta barış, dünyada barış” cümlesini her fırsatta haykırmalıyız” dedi.

BİRLİKTE OLURSAK HAYAL ETTİĞİMİZ GELECEĞİ İNŞA EDEBİLİRİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözlerine “2019’u nasıl geçirdik ve 2020’den beklentilerimiz neler bunun muhakemesini yapabilmemiz gerekiyor. Belki tek tek bu ülkenin geleceğini şekillendiremeyiz ama hep beraber olursak o zaman arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz bir geleceği inşa edebiliriz. Toplumların kendi geleceklerini şekillendirme kaynağı çok net ifade ediyorum ki demokrasidir” diyerek başladı.

“Demokrasi çok önemlidir çünkü demokrasi herkesin kendi geleceği üzerinde söz ve karar sahibi olması demektir” sözlerinin altını çizen İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “İstanbul’u her yönüyle öngörülebilir bir kent haline getirmek zorundayız. Toplumsal huzurumuz, birlik ve bütünlüğümüz önemli ölçüde buna bağlıdır. Bunu hep birlikte başaracağız, benim her şeyin en iyisini en doğrusunu bilmek gibi bir iddiam yok, olamaz da. Çünkü benim ortak akla en çok değer veren yönetici olmak gibi bir iddiam ve aklım var. Bunu sonuna kadar kullanacağım, sadece çalışma arkadaşlarımla değil, 16 milyon İstanbulluyla bir yol arkadaşlığı olarak görüyorum bu süreci. Benim iddiam ekip ruhuna, takım anlayışına herkesten çok sahip çıkmak olacaktır. 2019’u acısı tatlısı ile geride bırakıyoruz. Bu yıl sıra dışı ve tarihi oldu, inanıyorum ki 2020 herkes için huzur, mutluluk ve öngörülebilir demokrasi ile iç içe, dolu dolu bir yıl olsun. Bu vesileyle hepinize, güzel ailelerinize, şehrimize ve ülkemize harika bir 2020, yani yeni bir yıl diliyorum.

2019’DA ATILAN ADIMLAR 2020’Yİ GÜZELLEŞTİRECEK

İnsanları bir araya getiren her türlü etkinlik ve buluşmanın çok önemli olduğunu dile getirerek söze başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, konuşmasını “Sarıyer Belediyesini birçok noktada takdir ediyorum ama artık geleneksel hale gelen bu gece için ayrıca teşekkür etmek isterim. 2019 belki umduğumuz gibi geçmedi ama 2019 yılında 2020’ye, 2023’e hatta 2050’ye vizyon tutacak, hepimiz için yeni bir başlangıcın ilk adımını yine hep birlikte attık. 2020’nin 2019 yılında atılan adımlarla daha da iyi geçeceğine inanıyorum” diyerek sonlandırdı.

BİZLER BİRBİRİMİZE ÇOK YAKIN YAŞADIK

Yemeğe katılarak barış dileklerini ileten Patrik I. Bartholomeos ise şöyle konuştu: “Bizler bu topraklarda yaşayan Hristiyanlar olarak Noel’i yüzlerce yıldır aynı coşku aynı heyecanla karşılamaktayız. Ramazan ayında Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı heyecanı ve maneviyatı bizlerde Noel’de hissetmekteyiz. Anadolu toprakları, inançlar konusunda son derece bereketlidir. Tek tanrı inancının dünya üzerinde en hızlı yayıldığı bu topraklarda Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar birbirlerine yakın köylerde, şehirlerde, komşu mahallelerde yaşadılar. Farklı dinlerden de olsak ortak hedefi tanrının cennetine kabul edilmek olanlar olarak oraya ancak yaradanın tüm yarattıklarına sevgi saygı göstererek ulaşabileceğimizi bilmeliyiz.” Patrik I. Bartholomeos konuşmasında ayrıca Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç’e bugüne kadar dini farklılıklara sergilemiş olduğu hassasiyet ve yakın ilgiden dolayı gönülden teşekkür etti.

2020 GÜZELLİKLER GETİRSİN

2019 yılında yaşanan tüm olumsuzlukların geride kalması temennisinde bulunan Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, “Sarıyer’de görev yapmaya henüz yeni başladım. Sarıyer İstanbul’un en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bu ilçede görev yapmak hem büyük bir onur hem de büyük bir sorumluluk. 2019 yılını uğurlamaya hazırlandığınız bugünler, 2020 yılına yönelik umutlarımıza, beklentilerimize hayallerimize odaklandığımız günler aynı zamanda. Ben bu vesileyle 2020 yılının güzellikler getireceğine olan inancımı vurgulamak isterim. İstanbulluların ihtiyaç duydukları alanlarda merkezi, idari olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Belediye Başkanımızın bizleri buluşturduğu güzel organizasyona katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, yeni yılın birlik ve beraberliğimizin perçinleşeceği bir yıl olmasını temenni ederim.