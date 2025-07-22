Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan, “EDEN” Avrupalı Seçkin Destinasyonlar ödülüne sahip olan ve asırlardır Edirne’de yaşatılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 665’incisi için geri sayım başladı. Edirne Belediyesi organizasyonuyla düzenlenecek olan 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 2026 yılı takvimi netleşti.

Edirne Belediye Encümeni’nin aldığı karar doğrultusunda, festival 29 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanların kıran kırana mücadele edeceği yağlı güreş müsabakaları ise 3-4-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sadece Edirne’nin değil, tüm Türkiye’nin ortak kültürel mirası. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce misafirimizi Edirne’mizde ağırladık. Misafirlerimizi, yöresel lezzetlerimizin yer aldığı, kadın üreticilerimizin el emeği ürünleriyle renklenen stantlarımızda buluşturduk. Aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri onurlandırdı. Şehrimiz adına gurur duydum. ” dedi.

Gelecek yıl düzenlenecek 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tüm ekiplerimizle hazırlıklara şimdiden başladıklarını ifade eden Başkan Gencan Akın, “Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz için tüm güreş severleri 3-4-5 Temmuz 2026’da Edirne’mize bekliyoruz” diyerek davette bulundu.