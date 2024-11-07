Biz Şişli, ''Zamanın İzinde'' temasıyla kasım ayında dopdolu

Şişli Belediyesi’nin ilçedeki kültürel çeşitliliğin birleştirici gücünü vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği ''Biz Şişli'' etkinlik dizisi; kasım ayında da birbirinden özel etkinliklerle devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ücretsiz şekilde gerçekleşecek tiyatro, film, konser, atölye, kültür turu ve söyleşilerle Şişlililer, kasım ayında kültür sanata doyacak. Kasım ayı etkinlikleri yarın, ''Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamleti'' tiyatro oyunuyla başlıyor.

Şişli Belediyesi; çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli yapısıyla kentin tarihi dokusunu, çok kültürlü mirasını ve birlikte yaşama deneyimini tanıtmak hedefiyle 1 Eylül’de “Biz Şişli” etkinlik dizisini başlattı. 2025 yılı Hazirana kadar her ay farklı bir temayla gerçekleşecek Biz Şişli, özel etkinliklerle Şişlili yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor.

“ZAMANIN İZİNDE”

Şişli'nin kendine özgü kozmopolit yapısını; tarihi ve kültürel zenginliklerini dünden bugüne, bugünden yarına taşımayı amaçlayan Biz Şişli’nin kasım ayı etkinlikleri, “Zamanın İzinde” temasıyla gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında; tiyatro, film, konser, atölye, kültür turu ve söyleşiler, ücretsiz şekilde sanatseverlerle buluşacak.

BİZ ŞİŞLİ İLE KASIM AYI PROGRAMI DOLU DOLU

Tiyatro: Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamlet’i

Biz Şişli’nin kasım ayı etkinlik dizisi; 8 Kasım’da, “Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamlet’i” oyunuyla başlayacak. Tiyatroseverler, BGST (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu) Tiyatro’nun sahneye taşıdığı “Kim Var Orada? Muhsin Bey'in Son Hamlet’i” oyunuyla tiyatronun köklerine ve usta oyuncu, rejisör, yönetici ve yapımcı Muhsin Ertuğrul’un belleğine yolculuk yapacak.



📅 Tarih: 8 Kasım Cuma

📍 Yer: Cemil Candaş Kültür Merkezi

🕗 Saat: 20.00

Atölye: Hafızayı İşlemek Atölyesi

İnsan Hakları Akademisi ve Friedrich Naumann Vakfı iş birliğiyle hazırlanan atölye, geçmişten günümüze insan haklarına dair izler bırakacak. Atölye kapsamında, Şişli’de çekilmiş fotoğraflar üzerinden insan hakları temalı bir çalışma yapılacak.

📅 Tarih: 12 Kasım Salı

📍 Yer: Habitat Kütüphanesi

🕒 Saat: 13.00 - 16.30

Söyleşi: Deniz Kızı Eftalya’nın Yaşam Öyküsüne Feminist Bir Bakış

Etnomüzikolog Evrim Hikmet Öğüt, ‘Deniz Kızı Eftalya’ olarak anılan Rum vokalist Athanasia Yeorgiadu’nun büyüleyici yaşam öyküsüne feminist bir perspektiften bakıyor. Bu söyleşide Eftalya’nın yaşamını, müzik dünyasındaki yerini ve kadın müzisyen olarak dönemin zorluklarına karşı verdiği mücadeleyi bütüncül bir gözle değerlendiriyor.



📅 Tarih: 14 Kasım Perşembe

📍 Yer: Bomonti Ada

🕢 Saat: 19.30 - 21.30

Tur: Zamanın İzinde Şişli Hafıza Turu

İstanbul Tükenmeden ekibinin danışmanlığı ve Aleksandır Masev rehberliğinde, Şişli’nin çok kültürlü tarihini ve iz bırakan durakları keşfeden bir zaman yolculuğuna çıkılıyor. Hafıza turunun durakları arasında Bulgar Eksarhanesi, Şişli Camii, Mongeri Evi, Tatavla’nın Lezzet Durakları, Feriköy Spor Kulübü ve Aya Dimitri Kilisesi yer alıyor.



📅 Tarih: 19 Kasım Salı

📍 Başlangıç Noktası: Şişli Camii

🕑 Saat: 14.00 - 17.00

Konser: Vomank Konseri

Ermeni kültürünün zenginliğini İstanbul’un ruhuyla harmanlayan Vomank (Kimileri), Biz Şişli etkinlik dizisi kapsamında sahne alıyor. Kendini alternatif müzik grubu olarak tanımlayan Vomank, repertuarında Ermeni müziğinin ustalarından Arto Tunçboyacıyan ve Sayat Nova eserlerinin yanı sıra Tanyel Varujan gibi şairlerin şiirlerinden besteler ve kendi özgün Türkçe ve Ermenice eserlerine yer veriyor.

📅 Tarih: 23 Kasım Cumartesi

📍 Yer: Feriköy Pazar Alanı

🕔 Saat: 17.00

Film ve Söyleşi: "Toz Bezi"

Ahu Öztürk’ün yönettiği, Nazan Kesal ve Asiye Dinçsoy’un başrollerinde olduğu Toz Bezi, İstanbul’un arka sokaklarında, hayatta kalmak için çabalayan iki temizlik işçisi kadının iç içe geçen hayatlarını ele alıyor.

Film sonrası gerçekleşecek söyleşide, yönetmen Ahu Öztürk, başrol oyuncuları Nazan Kesal ve Asiye Dinçsoy, filmin perde arkasını, kadın sinemacıların sektördeki yerini ve sinemada toplumsal meseleleri anlatma yolculuklarını paylaşacak.



📅 Tarih: 23 Kasım Cumartesi

📍 Yer: Cemil Candaş Kültür Merkezi

🕖 Saat: 19.00 Film Gösterimi, 21.00 Söyleşi