Bodrum, 2026’ya Merhaba Demeye Hazırlanıyor

Bodrum Belediyesi tarafından 31 Aralık Çarşamba akşamı Belediye Meydanı’nda düzenlenecek Fatma Turgut konseriyle yeni yıl heyecanı tüm kente yayılacak.

Bodrum Belediyesi tarafından yeni yıl kutlamaları kapsamında Belediye Meydanı ve liman bölgesinde çeşitli hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Belediye Meydanı’na yapılan süslemeler ve liman bölgesine kurulan yeni yıl stantlarıyla kent sakinlerine yeni yıl coşkusu yaşatılıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni yıl konseri ise 31 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.30’da Belediye Meydanı’nda DJ performansıyla başlayacak. Saat 22.30’da sahne alacak sevilen sanatçı Fatma Turgut’un konseriyle birlikte yeni yıl coşkusu zirveye ulaşacak.

Belediye Meydanı Masalsı Bir Atmosfere Büründü

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan özel ışıklandırma ve yılbaşı süslemeleriyle Belediye Meydanı masalsı bir atmosfere bürünürken, ortaya çıkan bu görsel şölen kent sakinleri ve misafirlerin beğenisini topladı. Meydanda oluşan yoğun insan akını ise ilginin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Yeni Yıl Stantlarına Yoğun İlgi

Belediye Gıda A.Ş. organizasyonu ile Bodrum Limanı’nda kurulan yılbaşı pazarı hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler için ayrı bir çekim noktası oldu. Hediyelik eşyalar, el işi ürünler ve çeşitli lezzetlerin yer aldığı stantlar, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Ayrıca, gerçekleştirilen DJ performanslarıyla da yılbaşı ruhu müzikle pekiştirildi. Yılbaşı pazarı yalnızca alışveriş için değil, sosyal buluşma ve yılbaşı coşkusunu paylaşma alanı olarak da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Mandalinci’den Yeni Yıl Mesajı

Yeni yıl hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

“2026 yılını karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde; birlik, beraberlik, barış, sevgi ve dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Yeni yıl, bizim için her şeye rağmen yeniden sevebilmek, yeniden başlamak ve umut edebilmek demektir. O umut ki bizleri bir arada tutar, bizi biz yapar.

Meydanlarımızı süsleyen ışıklar gibi geleceğimizin de aydınlık ve umut dolu olacağına inanıyorum. Bodrum’da her zaman olduğu gibi sevgi, saygı ve dayanışma içinde yaşamaya devam edecek; 2026 yılını Belediye Meydanı’nda hep birlikte karşılayacağız.

Tüm vatandaşlarımızı 31 Aralık akşamı Belediye Meydanı’nda düzenleyeceğimiz Fatma Turgut konserine davet ediyoruz. Daha mutlu ve güzel yarınlara… Yeni yılınız kutlu olsun.” 

