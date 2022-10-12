Bodrum, AB Üyesi Hırvatistan’ın Mali Lošinj Kenti İle Kardeş Şehir Oldu

Bodrum Belediyesi ile “Hırvatistan’ın En İyi Kenti” ödülüne sahip olan Mali Lošinj Belediyesi arasında sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda ortak fayda sağlamak amacıyla Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.

Mali Lošinj heyetinin Bodrum Belediyesi’ni ziyaretiyle başlayan program, Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilen imza töreniyle devam etti. Kardeş Şehir Protokolü imza törenine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mali Lošinj Belediye Başkanı Ana Kučić, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Green Destination Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Tuncay Kuleli, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.





Protokol imza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3,5 yıl önce atılan temelin bugünlerde artık kendini gösterdiğini ifade ederken, Green Destination akreditasyonunun bir parçası olarak Bitez’i Quality Coast programına sokmayı başardıklarının altını çizdi.





Başkan Ahmet Aras, Mali Lošinj Belediyesi ile kardeş şehir olma fikrinin oluşumundan da bahsederek şunları söyledi:





“Bundan 3,5 yıl önce Tuncay Kuleli hocamızın da liderliğiyle dedik ki biz, öncelikle Bitez’imizi daha sonra da tabiî ki Bodrum’u kapsayacak bir çalışma başlatalım. Bize rehberlik etti ve biz Bitez’den başladık. Mali Lošinj’de yaptığımız toplantıdan sonra artık biz de Green Destinations akreditasyonunun bir parçası olduk ve yaptığımız çalışmalarla Bitez’i Quality Coast programına sokmaya hak kazandık. O gün, biz ziyaretlerimizde Sayın Belediye Başkanımızla tanışmıştık. Ekselansları Ivana Hanım’ın da destekleriyle bir kardeş kent olma yolunda adımlar attık. 2021 yılının mayıs ayında bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bugün de Sayın Belediye Başkanının ziyaretleriyle bu kardeş kent protokolümüzü imzalama noktasına geldik.”





“Kentlerimize faydalı olacak deneyimleri paylaşmayı hedefliyoruz”





Kardeş şehirler olarak ortak projeler yapmanın önemine değinen Başkan Aras, konuşmasına şöyle devam etti:





“Kardeş kentler zamanla sadece karşılıklı ziyaretlere ve sönmüş ilişkilere evriliyor. Bodrum’un da birçok kardeş kenti var. Ancak siz, ortak projeler yapmazsanız, birlikte halkın hayatını kolaylaştıracak ve hizmet edecek projeler geliştirmezseniz kardeş kent olayı da tarihin sayfalarına gömülüp gidiyor. Aslolan birlikte ortak projeler yapıp, kentlerimize faydalı olacak deneyimleri paylaşmaktır. Bu sadece imzayla ve karşılıklı ziyaretlerle kalmayacak, ortak projelerle zenginleşecek ve ikimizin de deneyimleri birbirini destekleyecek şekilde olacak. Sadece başkan düzeyinde değil diğer belediye çalışanları da bu sistemin içerisinde aktif olarak görev alacak.”





Mali Lošinj Belediye Başkanı Ana Kučić ise ilk adımları 2019 yılında atılan, ev sahipliğini kendilerinin yaptığı ‘Global Green Destinations Günleri’ haftasında Bodrum Belediyesi temsilcilerini Mali Losinj kentinde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirttiği konuşmasında Mali Lošinj ile ilgili bilgiler de verdi.





Hırvatistan’ın En Büyük Adalar Takımı Kenti Mali Losinj





Başkan Ana Kučić, konuşmasında ortak ilgi alanları ve tecrübeleri karşılıklı paylaşmaya olan arzularının, Başkonsolos Ivana Zerec’in destekleri ile önemli bir noktaya geldiğinin altını çizerek, “Pandemi döneminde her iki şehrin kontrolü dışında gelişmiş tüm engellere rağmen, ikili ilişkilerimizi bugün bu iş birliği protokolünde resmiyete erdireceğiz. Mali Losinj, nüfusu yaklaşık 8 bin olan ve Hırvatistan’ın en büyük adalar takımı kentidir. Yerel kent yönetimlerinin küçük kentler kategorisinde, ekonomi alanında ‘Hırvatistan’ın En İyi Kenti’ ödülünü almış olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.





Her zaman gelişime ihtiyaçları olduğunun altını çizen Kučić, “Bugün burada kardeş şehir protokolümüz ile birlikte çalışmak ve birlikte bir deneyim paylaşımında bulunmak, iş birliği yapmak, sürdürülebilir bir gelişimi sahiplenmek, gerçekleştirmek ve aynı zamanda doğamızı korumak bizim önemli hedeflerimizdendir. Aynı zamanda Bodrum Belediyesi ile birlikte iş birliğinde çalışmak istediğimiz noktalar eğitim, sağlık, turizm ve kültür. Potansiyelimizi keşfettiğiniz ve bunu birlikte değerlendirdiğimiz için çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımız için birlikte daha güzel günlere yelken açacağız.” şeklinde konuştu.





“Uluslararası ilişkilerin sağlanması yerelden başlar”





Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, burada gurur verici bir tablo sergilendiğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:





“Yıllar önce Bodrum Belediye Başkanımızın Mali Lošinj’i ziyaretiyle başlayan bir kardeş şehirlikten ve dostluktan bahsediyoruz. Şu anda diploması konusunda uzman bir kişi olarak söyleyebilirim ki uluslararası mecrada uluslararası ilişkilerin halledilmesi önemlidir ancak bu gelişmeler yerelden başlar. Sizlerin de tahmin ettiği ve bildiği üzere şehir diplomasisi şu anda yaşadığımız global dünyada çok daha fazla önem kazanmaktadır. Şu anda da hali hazırda 2 başkanımız Kardeş Şehir Protokolünü imzalamadan önce dahi birçok noktaya değinen, şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışma alanlarını belirlediler. Bunların arasında yeşil enerji ve sürdürülebilir gelişim de bulunmakta. Kalbimizin en derininden kendilerine en iyi dileklerimizle iki belediye başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Birlikte uzun yıllara Bodrum ve Mali Lošinj.”





Mali Lošinj ve Bodrum’un kardeş şehir olmasıyla birlikte, ortaklık temelinde sanayi, ticaret, tarım ve turizm alanlarında iş birliği gerçekleştirilmesi ve bilgi alışverişinde bulunulması planlanıyor. Her iki tarafın da yerel kurum ve kuruluşları arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımlarının sağlanması için koordinasyon sağlanmasıyla beraber, AB projeleri gibi hibe projelerinde ortak olarak yer alınması konusunda karşılıklı iş birliği gerçekleştirilecek. Bu protokol ile sürdürülebilir kalkınma, çevre, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, akıllı şehirler ve sürdürülebilir turizm konularında ortak çalışmalara imza atılacak. Tarafların eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki kalkınmasında etkili olan proje ve uygulamaları ile iş birliği geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunacak mekanizmalar kurulması sağlanacak.

2022 yılı “TOP 100 Sertifikası” Bodrum’un





Gerçekleşen imza töreninin ardından, Green Destination Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Tuncay Kuleli, Bodrum Belediyesi’nin “Green Destinations Quality Coast 2022” ödül töreninde “TOP100 Stories” programında; “Akıllı Atık Toplama ve İzleme Kentsel Temizlik Yönetim Sistemi” isimli iyi uygulama hikâyeleriyle kazanmış olduğu 2022 yılı TOP 100 Sertifikasını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a takdim etti.





Heyet, imza töreni sonrasında Bodrum Kalesi’ni gezerken misafirlere Bodrum’un önemli tarihi süreci hakkında bilgiler verildi.