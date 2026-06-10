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Bodrum Akyarlar’da Denizden 850 Kg Atık Çıkarıldı

Bodrum Akyarlar’da Denizden 850 Kg Atık Çıkarıldı
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Bodrum Belediyesi tarafından 12 yıldır “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla sürdürülen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin 2026 yılındaki beşinci etabı, Akyarlar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri Necati Altun ile Tayyar Gündoğan, TÜRÇEV Muğla il Koordinatör Yardımcısı Abdullah Tan ve Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş katıldı.

Etkinlik kapsamında belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda deniz dibinden yaklaşık 850 kg atık çıkarıldı. Denizden çıkarılan atıklar, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Akyarlar sahilinde sergilenirken daha sonra geri dönüşüm işlemlerinin yapılması için Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü.

Bodrum Belediyesi tarafından yıl boyunca farklı mahallelerde sürdürülen Deniz Dibi Temizliği etkinlikleriyle hem deniz ekosisteminin korunması hem de çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliğinin bir sonraki etabı ise 17 Haziran Çarşamba günü Turgutreis Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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