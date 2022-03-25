Bodrum Beldiyesi'nden Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel 2 oyun

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, Bodrum Belediyesi, iki oyunu sanatseverlerle buluşturuyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında tüm tiyatrocuların gününü kutladı. Tiyatronun var oluşumuzu gösteren bir ayna olduğunu ifade eden Başkan Aras, şunları söyledi:

“Tiyatro, toplumsal farkındalığın büyülü perdesidir”

“Tiyatro, toplumsal farkındalığın büyülü perdesidir. Varlığımızı, var oluşumuzu bize yaşarken gösteren aynadır. Gerçekleri çarpıtmadan fark etmemizi sağlar. Hayata dair bizi uyarır, uyarırken düşündürür ve bir tavır almamızı fısıldar. Bütün sanatlar gibi, tiyatro da gücünü hayattan alarak, içindeki yaratıcı özü ile harmanlayıp insanlara sunar. Bu sunuş başlı başına bir farkındalık, uyanıştır ve bireyi yok saymadan bütün bir toplumu bilinçlendirerek toplumsal gelişimi önemli ölçüde güçlendirir. Bizler de tiyatronun ve tiyatro emekçilerinin bu eşsiz gücü ve estetiğini önemsiyor, her daim yanlarında olacağımızı belirtiyor, bu özel günlerini kutluyoruz. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun, Belediye Meclisimizin 2018 yılındaki kararı ile kurulmasından bu yana başta kurucu oyuncularımız ve idari personel olmak üzere, emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımla. Yaşasın Tiyatro!”

Prömiyeri 27 Mart saat 13.00’te yapılacak oyunla ilgili olarak, BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, “Bir Dünya Tiyatro gününde Bodrum Şehir Tiyatrosu önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştiriyor. Oyuncumuz Oğulcan Çelik, tiyatro oyunculuk okulu öğrencisi iken şehir tiyatromuz bünyesine dahil olmuştu, bugün tiyatromuzun bir çocuk oyununu başarıyla yönetti ve Bodrumlu çocuklarla buluşuyor. Başka bir anlamlı olay ise aynı oyunda Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları öğrencilerinin oynuyor olması. Başarılar Oğulcan, başarılar genç arkadaşlarım, yolunuz aydınlık olsun, sizleri gururla kucaklıyorum” dedi.

Yönetmen Oğulcan Çelik ise çocuklara seslenerek, “Sizlere çok uzak zamanlardan sesleniyoruz. Kralların ve kraliçelerin zamanından. Konuşan aynaların olduğu, şövalyelerin gerçekten var olduğu bir zamandan. Acaba bizim kral ve kraliçe ne istiyor? Her hikâye gerçekten de mutlu sonla mı biter? Peki ya Zekra, Dandik ve Portik; Conta ustanın atölyesinde başarılı olup gerçek şövalye olabilecekler mi? Masal dünyasının büyüleyiciliği içerisinde bütün sorularımıza cevap bulacağımız “Orman Şövalyeleri” oyunumuzu mutlaka izlemelisiniz. Haydi çocuklar, size anlatacak bir hikayemiz var” şeklinde konuştu.

BBŞT Müdürü Rezzan Şebin bu özel gün için şu bilgileri verdi:

“Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, pandemi yıllarına rağmen dört yetişkin, iki çocuk oyunu ile Bodrum, Muğla ve şehir dışı turneler, festival davetleri ile tiyatro severlere ulaştı. Şimdi de Dağlar Uygur’un yazdığı, Oğulcan Çelik’in yönettiği ‘Orman Şövalyeleri’ çocuk oyununun ilk gösterimi ile 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde saat 13.00’te, bu sezon sahneye koyduğu tiyatro oyuncusu ve yazar Savaş Dinçel’in “Uçurtmanın Kuyruğu” ile saat 20.00’de seyircisi ile buluşuyor. Oyunlar bu özel gün için ücretsiz olup, numaralı olan davetiyelerimiz Nurol Kültür Merkezi (Oasis AVM) gişemizden temin edilebilir.”

ORMAN ŞÖVALYELERİ

Yazan: Dağlar Uygur

Yöneten: Oğulcan Çelik

Yönetmen Yard: Ziba Türk Ateş

Genel Sanat Yönetmeni: Hüseyin Akşen

Oynayanlar: Alper Boğatemür, Aşkıdil Özgür, Ezgi Su Arslantaş, Sema Nur Kartal, Sertaç Aydın, Yağmur Özaykan