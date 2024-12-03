Bodrum Belediye AŞ ihtiyacı olan satın alma gruplarını yayınladı

Bodrum Belediyesi'nin iştirak şirketi Bodrum Belediye AŞ 2025 yılı için ihtiyacı olan satın alma gruplarını yayınladı.

Bodrum Belediye AŞ’nin işlettiği; restoranlar, otoparklar, kafeler ve tuvaletlerin ihtiyaçlarına yönelik satın almalar gerçekleşecek. 2025 yılında satın almaları gerçekleşecek ürün grupları için de teklifler alınacak.

Bodrum Belediye AŞ’nin yayınladığı tabloya göre; Şarküteri Grubu, Sebze/Meyve, Dondurulmuş Ürünler, Kuru Gıda, Çay/Kahve/Sıcak İçecekler, Meşrubatlar/Soğuk İçecekler, İlaçlama Hizmetleri, Tüp/Gaz Alımı, Reklam/Baskı Hizmetleri, Et/Tavuk/Balık, Temizlik/Sarf/Kağıt Malzemeler, Ofis/Kırtasiye Malzemeleri, Tanker Su Taşımacılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ürün gruplarında satın almalar gerçekleştirilecek. Teklif vermek isteyen firmaların, Bodrum Belediye AŞ satın alma birimine ulaşarak randevu oluşturması gerekiyor. Oluşturulan randevunun ardından belirlenen tarihte ürün tanıtımını gerçekleştirecek olan firmalar ile fiyat ve koşullar da görüşülecek.

Ürün demoları 15 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak olup fiyat teklifleri ise 1 Ocak - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Teklif verecek firmaların, Bodrum Belediye AŞ satın alma birimiyle iletişime geçmesi gerekiyor.

Bodrum Belediye AŞ Satın Alma Birimine 0 (252) 313 83 83 numarasından ulaşılabilir.