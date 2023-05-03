Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Art Melek ekibi ve sanatçılarla buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ART Melek ekibi ve sanatçılarıyla kahvaltıda bir araya gelerek sohbet etti

Bodrum’da yaşayan ve üreten sanatçıları bir araya getirerek sanatçıların atölyelerinin halka açıldığı Bodrum Atölye Buluşmalarının yaratıcısı, sosyal sorumluluk projeleri ve Bodrum’da markalaşan organizasyonlarda düzenledikleri sanat etkinlikleriyle ön plana çıkan ART Melek ekibi ve girişimin sanatçıları, Yalıkavak’ta yer alan Birdcage33’ün ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya geldi.

Sohbet eşliğinde devam eden kahvaltının ardından ART Melek ekibinden Zeynep Can, girişimin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği organizasyonlar ve ekibin son olarak sanatçılardan gelen talep ile deprem bölgesinde yaptığı yardımlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Özgüray Önel ise atölye buluşmalarında yine birlikte olacaklarını belirterek, “Biz böyle bir ekibiz. Paylaşır, birlikte çalışır, birlikte eğleniriz. Sizinle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Senem Öncüler Çetin ise 2023 çalışmalarından bahsederek bu seneki Bodrum Açık Atölye Günleri’nin temasının “Misafir” olduğunu söyledi. ART Melek sanatçılarının eserlerinden oluşacak bu sezonki serginin bir ay süreceğini sözlerine ekleyen Senem Öncüler Çetin, “Hep birlikte kolektif bir ruh ile biraz daha festival havasına, doğru gidiyoruz.” diye konuştu.

ART Melek ekibinden son konuşmayı yapan Yasemin Aksoy ise Bodrum Atölye Buluşmalarının bu yaz yeni bir konsept ile devam edeceğini belirterek, “İstedik ki atölye günlerinde hem birbirinizi ziyaret edebilin hem de daha rahat bir ortam olsun. Haritamız daha kapsamlı, daha çok sanatçıya ve sanatsevere ulaşacağız” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da yaşayan ve üreten sanatçıları bir araya getirerek sanatseverlerle buluşturdukları için ART Melek ekibine teşekkür ederek başladığı konuşmasında sanatın ve sanatçının, Bodrum’un sanat ile daha çok özdeşleşmesi için yapılan ve yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.