Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hafta sonu 4 mahallede vatandaşlarla buluştu

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis ve Karabağ olmak üzere dört mahallede ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Aras, yoğun ilgi ile karşılaştı, sıcak ve samimi bir ortamda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, dertlerini dinledi.

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gümüşlük, Peksimet, Turgutreis ve Karabağ olmak üzere dört mahallede ziyaretler gerçekleştirerek esnaf ve vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Aras, yoğun ilgi ile karşılaştı, sıcak ve samimi bir ortamda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, dertlerini dinledi.

Hizmet odaklı çalışmayı ilke edinen Bodrum Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri sahada yaptığı çalışmalarla çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Başkan Aras’ın saha çalışmalarına katılan Basın Yayın Halkla İlişkiler, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Zabıta Müdürlüğü gibi Belediyenin ilgili tüm birimleri saha çözüm ekibi ile birlikte vatandaşların taleplerini alıyor.

Başkan Aras Gümüşlük Mahallesi’nden başladığı ziyaretinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Gümüşlük Mahalle Muhtarı Zeki Pay ve ilgili birim müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde Başkan Aras, esnafların talep ve önerilerini de dinleyerek bölgede devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Peksimet Mahallesi Muhtarı Adnan Süzen ile birlikte Kadıkalesi mevkiinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Aras, burada da tatilciler ve vatandaşlarla sohbet ederek altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar başta olmak üzere diğer çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Turgutreis’e geçen Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği’ni ziyaret etti. Temsilciliğin başkanı Sema Ezenel’den derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aras, dezavantajlı bireyler için yapılacak tüm çalışmalara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Saha çalışması kapsamında Turgutreisspor yönetimiyle de bir araya gelen Başkan Aras, kulüp başkanı Melih Aydoğan ve yöneticilerin taleplerini dinleyerek, çocuklar ve gençlerin spora yönlendirilmesinde önemli bir yere sahip amatör spor kulüplerine de her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aras Turgutreisspor ziyaretinin ardından Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda incelemelerde bulundu.

Halk Buluşmaları Devam Ediyor

Başkan Aras, Karabağ Mahallesi’nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Karabağ Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasına Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, birim müdürleri, MUSKİ İçme Suyu 1.Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, Karabağ Mahallesi Muhtarı Ali Saygı, Akçaalan Mahallesi Muhtarı Cumhur Bayırlı, meclis üyeleri ile CHP İlçe Başkanı Halil Karahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aras’ın belediye çalışmaları hakkında yaptığı bilgilendirme konuşması ile başlayan Halk Buluşması, vatandaşların talep ve önerilerini dile getirmesiyle devam etti.

Yaklaşık 3 saat süren buluşmada vatandaşlara mikrofon uzatılarak talep ve önerileri dinlendi. Toplantıda kendisine iletilen taleplerin çözümü için vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Başkan Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Bölgede gerçekleşen çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler yapan Başkan Aras, çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Daha fazla beraber olmak, sorunları sizlerden dinlemek yerinde tespit ve çözüm üretmek amacıyla bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Daha çok halkın arasında olmak Belediye Başkanı için de daha besleyici ve sorunları yerinde görüp talimat vermek daha kolaylaştırıcı bir şey oluyor. Pandemiden dolayı zor bir dönem geçirdik biliyorsunuz. Ciddi bir alt yapı çalışmaları var tabi, büyük mağduriyet yaşatıyor vatandaşlarımıza. Nüfus artışı, su konusu ve enerji konusunda bazı problemler yaşattı. 3 senedir büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bodrum’un bu değişen yeni düzene ayak uydurması ile ilgili her kurum çalışmalarını yapıyor, yapmaya çalışıyor.

Bugün burada olmak mutluluk verici. Yapılan işleri yakından takip ediyorum. Canla başla çalışıyoruz. Bodrum 657 kilometre kare, bütün Bodrum’u hizmetle buluşturmaya çalışıyoruz. Yollar yapıyoruz. Asfaltlar yapıyoruz, tamiratlar yapıyoruz. Planlı bir şekilde vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için kısa, orta ve uzun vadede çözüm arıyoruz. Çözüm bulmak bizim işimiz.”

Alt Yapı Çalışmalarımız 2023 Mart Ayına Kadar Devam Edecek

Bölgedeki devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aras, “Bölgedeki altyapı çalışmaları bir mağduriyet yarattığının farkındayız. Burada Bodrum geleceğine yapılan önemli bir yatırım var ve bu çalışmalar 2023 Mart ayında tamamlanmış olacak. Altyapının sözleşmesi Mart 2023 tarihine kadar, bu bölgede kazı ve arıtma tesisi inşaat çalışmaları devam edecek ki öncelikle en önemli konu olan altyapı probleminden kurtulalım. Çünkü altyapı olmadığı zaman deniz kirliliği, çevre kirliliği, vidanjör trafiği, sinek, koku gibi birçok sorunla karşılaşıyoruz. İnşallah bu problemlerden kısa bir zaman içerisinden kurtulacağız.” dedi.

Bütçemizi 5 Katına Çıkardık

Bodrum Belediyesi bütçesini arttırdıklarını belirten Başkan Aras, “Bütçemiz yine 200 milyondu. Yaptığımız son güncelleme ile 1 milyar 105 milyona çıkıyoruz. Biz, geçtiğimiz 3 yıl içerisinde sıkıntıya rağmen, salgın olayına rağmen bütçemizi 5 katına çıkardık. Bu çok önemli bir başarıdır. Daha önce 200 milyon bütçe vardı. 120 milyon personel gideri vardı. Belediyede yatırıma para kalmıyordu. Şu anda 300 milyon gibi bir parayı yatırıma ayırabiliyoruz. Sadece yol değil kreşler yapıyoruz. Spor tesisleri yapacağız. Özetle 2022’de attığımız temellerin açılışlarını da inşallah 2023 yılında beraberce yapmış olacağız. Bu çalışmalar bitince yolları yapacağız. Kaldırımlar, aydınlatma çalışmalarımız bitecek. Yarımadanın ve Turgutreis'in her bölgesinde enerji ile ilgili çalışmalar sürüyor. Özellikle elektrik ile ilgili çünkü elektrik yetmiyor bu artan nüfusa karşı. Güçlendirilmiş enerji nakil hatları yer altına alınıyor. Bütün bu çalışmalar, bu dönemde artık bitecek; 2023 de biz de üst yapı çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın konforunu sağlamış olacağız.” dedi.

Toplantıda vatandaşlar, toplu taşıma düzenlemeleri, pazar yeri talebi, otopark sorunu, çöp konteynerlerinin bakımı, mesire alanı ile çocuklardan gelen bisiklet parkı gibi talep ve önerilerini Başkan Aras’a sundular.