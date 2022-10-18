Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksullukla mücadele edeceğiz

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 17 Ekim “Dünya Yoksullukla Mücadele Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulunurken “Her bireyin insani koşullarda yaşaması ve temel ihtiyaçlarına ulaşması bir haktır.” dedi.

BAŞKAN ARAS: “YOKSULLUĞU YÖNETMEYECEĞİZ, YOKSULLUKLA MÜCADELE EDECEĞİZ.”

Başkan Ahmet Aras, yoksulluğu hak temelli bir anlayış olarak odağa alarak çalıştıklarını ifade ederken hak temelli ve insan hakları perspektifi ile hazırlanan politikalarla hem yoksul bireylerin hem de çalışan emekli yoksulların güçlendirilmesini hedef aldıklarını belirtti.

Yoksulluk sorununu kökten çözecek politikalar üzerinde uzun zamandır çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Aras, şu ifadelerde bulundu:

“Geldiğimiz noktada, yoksulluk her geçen gün sınır tanımaksızın genişleme eğiliminde. Halkımızı önce pandemi ardından ekonomik kriz vurdu. Türkiye’de yoksulluk sorunu derinleşerek büyürken bizler sosyal belediyecilik anlayışla yoksulluk sorununu kökten çözecek politikalar üzerinde uzun zamandır çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, belediyemizin derin yoksulluk ağı ekipleri, belirlenen pilot bölgelerimizde çalışmalarını sürdürüyor.”

“Yoksulluğa Uzun Vadede Çözüm Üretilmeli”

Uzun vadede yoksulluğa çözüm üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Aras, yapılan sosyal yardımların sürdürülebilir olmasının zorluğunu ifade ederken, “İnsanca bir sosyal yaşama, sağlığa, eğitime erişimde günümüzde engeller büyük. Gelir dağılımlarındaki adaletsizlik ve dengesizlikler, bunu ateşleyen ekonomik politikalar da yoksulluğun kuşaktan kuşağa devrolacağı koşullar yaratıyor. Bizlerin sosyal yardımlarının sürdürülebilirliği konusu, her geçen gün artan maliyetleri ile birlikte tartışmaya açık. Dolayısıyla yoksulluğu yönetmeyi amaçlayan sosyal yardımlar sürdürülebilir yardımlar olarak yoksulluğa uzun vadede çözüm üretemez. Özellikle kadın ve çocuk önceliğimiz olmakla birlikte her bireyin insani koşullarda yaşaması ve temel ihtiyaçlarına ulaşması bir haktır. Ve bu hakkı karşılamamız gerekiyor.”

Belediye Kapsamında Yürütülen Çalışmalar

Bugüne kadar belediye kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Ahmet Aras, “Pilot bölgelerimizde özellikle kadınlar evde el emeği ürünler üretiyor. Gelir sağlayıcı her türlü durumu onlar için değerlendiriyoruz. Bodrum’da 10 mahalleyi pilot bölge seçtik. Bu 10 mahalle, en kritik bölgelerimiz. Bu mahallelerdeki tespitler ve araştırmalarımız sonucu yaptığımız çalışmalarla neredeyse yüzde yüz başarıya ulaştık. Kapısını çaldığımız her aileyle konuşarak sosyal ve ekonomik durumları belirliyoruz. 3 aydan az bir zamanda ziyaretimizi tekrarlıyoruz. Hane içindeki değişiklikleri gözlemliyoruz. Bunun dışında, Belediye Halkla İlişkiler Bürosunun bu dönemdeki “Hoş Geldin Bebek Projesi” ile bebek sahibi olan aileler ziyaret edilerek yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı paketler hediye ediliyor. Bodrum Kart, Halk Kart, fatura ödemeleri, internet desteği, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sahiplerine yem ve bakım desteği; Bodrum Belediyesi’ne ait 27 kafe ve 40 halk plajında halkın eşit şekilde ve uygun ücretlerle paylaşımının sağlanması, mobilya desteği; kronik rahatsızlığı olanlara, kırılgan gruplara sağlık hizmetleri; beslenme çantası, okul servisi ve halk süt uygulamalarımız devam ediyor.” ifadelerinde bulundu.