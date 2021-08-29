Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün, ‘zafer bizimdir’ dediğimiz o büyük mücadelenin bayrama dönüştüğü gün: 30 Ağustos…

99 yıl önce Milli Mücadele’nin kazanıldığı, ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eden bu bayram, sadece kazanılmış bir savaşı nitelemez; bağımsızlık, özgürlük adına verilen destansı mücadelenin önemini de simgeler.

Çünkü yola tek bir zafer elde etmek amacıyla çıkılmamıştır.

Zaferler kendilerinden daha büyük amaçları gerçekleştirebilmenin en önemli kilometre taşıdır. Bu sebeple, bağımsızlık savaşımız olan Kurtuluş Savaşı; kayıtsız-şartsız millet egemenliğine dayalı tam bağımsız bir ülkenin diğer adıdır.

Bu zafer, topyekûn Anadolu’nun zaferidir.

Ulusal bir direnişin, mücadelenin, savaşın yükünü üstlenen, çilesini çeken bir halkın zaferidir.

Bu zafer; tebaadan millete geçecek bir halkın gericiliği yıkan, aydınlığı kuran, laik yaşamı önceleyen günlerinin; gerçek demokrasinin, eşitliğin ve temsilde adaletin habercisidir.

Bu kapsamlı mücadeleyi ve hedefleri, 100 yıl önce Mustafa Kemal’in söylediği, bir savaş taktiğinden fazlasını ifade eden, “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” sözünde de görebiliriz.

Bugün de aydınlığa olan ihtiyacımız ortadadır. Bugün de hala her bir satıh bütün vatandır. Bu yüzden, dünya tarihine damgasını vuran, işgalden kurtuluşun zaferi olan 30 Ağustos’un bir bayramdan fazlası olduğunu anlamalı; coşkuyla kutlamalı ve ufkun ötesini görebilmeliyiz.

Geçmişi geleceğe bağlamak adına, çocuklarımıza daha güzel ve özgür bir memleket bırakmak adına Cumhuriyetimizin hafızasına ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

İşte bu bilinçle; Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu uğurda canını veren, Milli Mücadelede emeği geçen tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.