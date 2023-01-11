Bodrum Belediye Başkanı Aras basın emekçileriyle buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla yemekte buluştu.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Bodrium Otel’de düzenlenen yemeğe basın emekçileri yoğun katılım gösterdi.





Bodrum’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Ahmet Aras’a Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz ile Meclis Üyesi Emre Köroğlu eşlik etti.





“Bodrum’da birlik, beraberlik, huzur ortamı devam edecek”





Başkan Ahmet Aras, basın emekçilerinin çok kıymetli olduğunu ve onlarla olmaktan mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında şunlara değindi:





“Bodrum’la ilgili her şeyi birlikte değerlendiriyoruz, paylaşıyoruz. Sizlerin değerlendirmelerini eleştirilerini önerilerini tavsiyelerini dikkate alıyoruz. Sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Bodrum’la ilgili endişelerinizi ya da belediye ile ilgili her türlü eleştirinizi saygıyla karşılaşıyoruz ve bundan bir şeyler çıkartmaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Hatalarımız olabilir, insanız hepimiz. Bodrum gibi göz önünde bir kentte, vatandaşın hizmetinde iyi niyetle hata yapmadan hizmet etmek durumundayız. Bunun için mücadele ediyoruz, çabalıyoruz. Bodrum’da birlik, beraberlik, huzur ortamı devam edecek ve bunu korumak için çalışacağız. Basının özgür olması, tarafsız olması… Baskı altında olmamak… Cezaevindeki basın mensuplarını da biliyoruz. Sırf yazdıkları açısından, fikirleri açısından içeride tutulmalarının ne kadar yanlış olduğunu da biliyoruz. Fikirlerinden dolayı gazetecilerin cezaevinde olmasını benim yüreğim, kalbim kabul etmiyor. Ya da baskı altında olmasını… Bunları değiştirmek için hep birlikte çalışacağız ve Türkiye’yi aydınlık mutlu günlere hep birlikte ulaştıracağız. Davetimizi kabul edip buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.”





On beş günde bir basın mensuplarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını ifade eden Başkan Aras, bu toplantılarda basın mensuplarının eleştirilerini bire bir, yüz yüze karşılamayı, dinlemeyi planladıklarını söyledi.





Bodrum’da yıllardır emek veren basın mensupları da söz alarak günün anlam ve önemi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.





Samimi ve içten bir yemeğin gerçekleştiği gecede Başkan Aras ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, basın emekçileriyle tek tek ilgilenerek sohbet etme fırsatı buldu.