Bodrum Belediye Başkanı Aras, çalışmaları yerinde inceliyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümüşlük, Türkbükü ve Gölköy mahallelerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede kronikleşen sorunların çözümü için başlatılan alt yapı çalışmaları farklı mahallelerde devam ederken Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Gümüşlük Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu ve Önder Batmaz, Gümüşlük Mahalle Muhtarı Zeki Pay ve birim müdürleri ile birlikte Gümüşlük Mahallesi’nde altyapının bitirildiği ve asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı Cumhuriyet Caddesi üzerinde incelemeler yaptı.

Başkan Aras, Mahalle Sakinlerini Dinledi

Gümüşlük Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Aras, geçmiş dönem Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Ülküm ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yaklaşan turizm sezonu öncesinde işletmelerini açan ve sezon hazırlıklarını sürdüren esnafa, iyi bir sezon geçmesi dileklerinde bulunan Başkan Aras, esnafların talep ve sorunlarını dinledi. Tespit edilen aksaklıkları değerlendirerek vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle gerçekleşmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Mahalleye giren kamyonların çok sıklaştığından yakınan ve bununla ilgili olarak bir düzenleme isteyen esnaf, yeni asfaltlanan yol ile ilgili olarak, sıkıntıdan kurtulduklarını, çok güzel olduğunu ifade ederek Başkan Aras’a teşekkürlerini iletti.

“Bodrum’u sezona hazır hale getireceğiz”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışma olan bölgelerde vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşan turizm sezonu öncesinde, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Fen işleri ekiplerimiz tüm gayreti ile çalışıyor. Bir taraftan diğer kurumların ekipleri de çalışıyor, onların çalışmaları bittikçe çalışmalarımızı hızlandıracağız. Hep birlikte Bodrum’u sezona hazır hale getireceğiz.” dedi.

Türkbükü ve Gölköy’de de Çalışmalar Sürüyor

Daha sonra Türkbükü Balıkçı Barınağı çevresindeki 83. Sokak ve Türkbükü sahil şeridini oluşturan İnönü Caddesi’nde devam eden beton yol ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aras’a Mahalle Muhtarı Yücel Erdoğan, Meclis Üyesi Özden Baysal ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Buradaki incelemelerinin ardından Gölköy Limanı, Gölköy Pazaryeri ile bazı sokak ve caddelerde Muhtar Ahmet Barut ile birlikte dolaşarak incelemeler yapan Başkan Aras, burada da esnaf ve vatandaşları dinledi.