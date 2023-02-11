Bodrum Belediye Başkanı Aras: ''Hala umut var''

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ulusal TV kanallarının canlı yayınlarına bağlanarak deprem bölgesindeki ihtiyaçlar hakkında bilgilendirmeler yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ve Bodrum’dan gelen yardımları koordine eden Başkan Ahmet Aras, katıldığı canlı yayınlarda, ilk günden bu yana bir insanlık dramının yaşandığını üzülerek ifade etti.

Canlı bağlantısında bölge halkının ihtiyaçlarını sıralayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kıyafet ihtiyacının büyük oranda giderildiğinin altını çizerken çadır, konteyner, uyku tulumu, temel gıda ürünleri, kuru bakliyatların bölge için önemli olduğunu belirtti.

Yardımlar hakkında bilgilendirmeler yapan Başkan Aras, İskenderun Arsuz bölgesinde bulunduklarını söylerken son duruma göre ihtiyaç olunan malzemelerden bahsederek şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızın bazıları evlerini kaybettikleri yerde acılarını yaşamak istiyor. Bu nedenle onlara gıda kolileri bırakıyoruz. Ramazanlarda yaptığımız, içerisinde temel ihtiyaçları karşılayan gıdaların bulunduğu kolilere ihtiyaç var. Bizler de seyyar mutfaklarda yemek yaptığımız için temel gıda maddelerine ihtiyacımız oluyor.”

Başkandan Çadır ve Konteyner Yardımı Çağrısı

Kış mevsimi olduğunu ve gündüz bir nebze de olsa idare edilebildiğini söyleyen Başkan Aras, özellikle akşam saatlerinde soğuk sebebiyle zorlanıldığını belirtirken en önemli ihtiyacın barınma olduğunu vurguladı. Barınma ihtiyacı sebebiyle çadır ve konteyner yardımlarının artırılmasının gerekliliğine değindi.

Umutlar Tükenmedi

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve canlı vatandaşlara hâlâ ulaşıldığını ifade eden Başkan Ahmet Aras, umutların tükenmediğini belirterek “Hâlâ umut var!” dedi.