Bodrum Belediye Başkanı Aras mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahallelerde gerçekleştirdiği saha çalışmalarını sürdürüyor

Saha ziyaretleri kapsamında Torba, Gölköy, Türkbükü ve Gündoğan mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşları dinleyen Başkan Aras’ın ilk durağı Torba Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Aras, Torba Mahallesi Atatürk Caddesi boyunca Muhtar Suat Kaya ve ilgili birim müdürleriyle birlikte işletme sahipleri ve tatil yapan yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti. Vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Aras, yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmeler yaptı. Başkan Aras, Torba 27 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.

Gölköy Mahallesi’nde ise Başkan Aras, Mahalle Muhtarlığında Muhtar Ahmet Barut ile mahalledeki çalışmalar hakkında görüştü. Mahallede incelemelerde de bulunarak talep ve şikayetler kapsamında ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Türkbükü Mahallesi’nde Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleriyle İnönü 6. Cadde boyunca esnaflarla sohbet etti. Esnafın dilek ve şikayetlerini dinledi. Türkbükü Belediye Kafe’ye de giden Başkan Aras, yerli ve yabancı tatilcilerle sohbet ederken kafe çalışanlarıyla da bir araya geldi. Belediye personeline bu sezon vatandaşların tüm kafelerden çok memnun olduğunu belirtirken göstermiş oldukları özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Gündoğan Mahallesi’nde ise liman bölgesi ve sahil şeridinde bulunan işletmelerde işletme sahipleri ve çalışanlarına hayırlı işler dileyen Başkan Aras, restoranlarda oturan vatandaşların, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisiyle karşılaştı. Başkan Aras’a Gündoğan ziyaretlerinde Mahalle Muhtarı Ali İneci, Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Ahmet Aras, saha çalışması sonunda Gündoğan Balıkçı Barınağı’nda, 2022-2023 av sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törene de katılarak bereketli bir sezon geçirilmesi dileklerinde bulundu.

Başkan Aras son olarak önceki gün Gümbet Mahallesi’nde esnfaları ziyaret etti. Başkan Aras’ın saha ziyaretleri ve mahalle halk buluşmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.