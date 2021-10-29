Bodrum Belediye Başkanı Aras, Onur Akın ile düet yaptı

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılına özel 3 gün sürecek bir program hazırlayan Bodrum Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına devam ediyor. Programın ikinci gününde Onur Akın, müzikseverlere unutulmaz bir Cumhuriyet gecesi yaşattı. Geceye, Onur Akın ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sahneye çıkan çocuklarla birlikte “Güzel Günler Göreceğiz” düeti damga vurdu.

Bodrum Kaymakamlığı desteği ile Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet Bayramı Konserleri Onur Akın’ın muhteşem sahne performansı ile devam etti.

Bodrum halkı adına Onur Akın’a çiçek takdim eden Başkan Aras, “Bizler Atatürk çocuklarıyız, Cumhuriyet çocuklarıyız. Laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğiyiz. Bizler kadın haklarına saygılı, çağdaş, uygar Türkiye Cumhuriyeti’nin fertleriyiz ve bu hep böyle kalacak, Atamıza layık olacağız. Onun 98 yıl önce kurduğu cumhuriyete layık olmak ve onu gelecek nesillere taşımak için uğraşıyor hep beraber bunun için çalışıyoruz. İnşallah ömrümüz yeterse Cumhuriyetimizin 100.yılında çok daha coşkulu bir şekilde bütün dünyaya cumhuriyetimizi haykıracağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, yaşasın Bodrum.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Onur Akın’ın ‘Güzel Günler Göreceğiz’ düetine Konsere katılan çocuklar da sahneye çıkarak eşlik etti.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU DEVAM EDİYOR

Bodrum Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Konserleri programı şöyle:

29 Ekim 2021 saat 19.00, Bodrum Marina-Akçaalan Mahallesi Düğün Salonu önünden Fener Alayı yürüyüşü başlaması

29 Ekim 2021 saat 20.00, Bodrum Belediye Meydanı Ozan Doğulu Konseri &Saat: 21.30 Fuat İnan Konseri

29 Ekim 2021 saat 20.00, Turgutreis Meydanı Aykoç Konseri

29 Ekim 2021 saat 20.00, Yalıkavak Meydanı Güvenç Dağüstün-Burçin Böke Konseri