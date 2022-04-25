Bodrum Belediye Başkanı Aras, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile iftarda buluştu

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında Başkan Aras, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Bodrum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz, BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu ve yönetim kurulu, Garnizon Komutanı Güngör Gündoğan ve belediye birim müdürleri, şehit aileleri ile gaziler ve yakınları katıldı.

İftar programında, şehit yakınları ile gazilerin ve gazi yakınlarının her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Aras yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Aziz şehitlerimizin sevgili aileleri, sizlerle birlikte olmak; sizlerle yan yana, can cana olmak bizler için çok önemliydi. Biliyorsunuz, ben de emekli bir askerim. Aynı duyguları her zaman hissediyorum. Sizlerle iki yıldır ara verdiğimiz iftar programlarımıza tekrar başladık. Tekrar sizlerle birlikte olmak mutluluk verici. Önceki gün Yalıkavak’taydık. Yaklaşık bin 200 kişilik bir iftar programı vardı. Halkımızla orada kucaklaştık. Yaka’da, Dereköy’de verdiğimiz iftar programları oldu, Pazartesi akşamı da Mumcular’da olacağız. Yine halkımızla kucaklaşacağız. Ondan sonraki günlerde de Turgutreis’te, Bodrum Merkez’de ve yine Ortakent’te… Birkaç mahallemizde daha iftar programlarımızı yapmış olacağız. Oralara da bekleriz.”

Başkan Aras konuşmasında şehitlerimizi de anarak, “Dün itibari ile 23 Nisan’ı kutladık. Bugün de etkinlikler vardı. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Barış Akay kardeşimin de yıl dönümü; onun da ruhu şad olsun. Onlara minnettarız. Barış gibi kardeşlerimize, Selim Pahna gibi kardeşlerimize, hepsine minnettarız. Biz, bugün varsak onlar sayesindedir. Onların kahramanlıkları sayesindedir. Daha da var, sayamadıklarım da var ama biz şehitlerimize, onların ailelerine aziz hatıralarına ve gazilerimize sahip çıkmak durumundayız.” dedi.

Başkan Ahmet Aras, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu hakkında da misafirlere bilgilendirmeler yaparak, “Belediyemizde biliyorsunuz, bir ‘Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu’ kuruldu. Eğer bir ihtiyacınız, bir probleminiz olursa ki biz derneğimizle de zaten iletişim halindeyiz ama derneğin üyesi olmayanlar da var aramızda. O yüzden her türlü ihtiyacınızda lütfen hiç çekinmeden arayınız. Hastalıkta, sağlıkta; iyi günde, kötü günde yanınızda olmaya hazırız. Görevli olan Bade arkadaşımız sadece artık sizin taleplerinizle ve dileklerinizle ilgilenecek” diyerek Bodrum Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Büro Sorumlusu Bade Kırtay’ı şehit ailelerine ve gazilere tanıttı. Başkan Aras, ayrıca Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak güzel temennilerde bulundu.