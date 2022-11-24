Bodrum Belediye Başkanı Aras Yağış Boyunca Sahadaydı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe genelinde başlayan kuvvetli yağış ve fırtınada sahadan ayrılmadı.

23 Kasım Çarşamba öğlen saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve sağanak yağışta Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Halkla İlişkiler Birimi, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Fen İşleri ekiplerinin koordinasyonlu olarak yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aras, vatandaşların ve esnafın sorunlarını çözmek için belediye birimlerine talimat verdi.

Bodrum ilçe genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda özellikle Umurça ve Kumbahçe Mahallerinde AYDEM altyapısı ve Muğla Belediyesi’nin Dr. Mümtaz Ataman Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde başlattığı yol yapım çalışmalarından etkilenmemesi için yoğun bir çalışma başlatan belediye ekipleri ile birlikte Başkan Aras, burada esnafı tek tek ziyaret etti.

Tüm belediye ekipleri ile teyakkuzda olduklarını, olası yaşanacak su taşkınlarını önlemek için ekiplerle birlikte mümkün olduğu kadar önlem almaya çalıştıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Ekiplerimizin yağmur öncesi mazgalları temizlemesi ve şu anda yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz. Şu anda Bitez tertemiz. Sadece sokaklarda küçük su birikintileri var. Daha önce Bodrum’da gördüğümüz tablolar değil. Biliyorsunuz, araçlar sürükleniyordu. Azmakbaşı’nda, Dere Sokak’ta, Bitez’de ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Son üç yıldır yaptığımız yağmur drenaj çalışmaları ile özellikle Türkkuyusu’nda ve Tepecik Mahallesi’nde ciddi bir iyileştirme yaptık. Bütün kanalların temizliğini ekiplerimizle tamamlamıştık. Yağış gece boyunca da devam edecek. Ekiplerimiz teyakkuzda olacak” dedi.

Ortakent pazar yerinde de incelemeler yapan Başkan Aras, burada pazarcı esnafının talep ve önerilerini dinleyerek ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Belediye, yağış öncesi de hazırlık yaptı



Kuvvetli yağış ve şiddetli fırtına öncesi önemlerini alan Bodrum Belediyesi, teyakkuzda olan tüm ekipleri ile birlikte yaşanacak olası olumsuzluklara karşı anında müdahale etmek için hazır bulundu.

Bodrum Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı bilgi ile ilçede yaşanacak şiddetli yağış ve fırtına uyarısı ile vatandaşlara, Bodrum ve mahallelerinde meydana gelebilecek yağmur, sel, fırtına ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yağış öncesi Bodrum genelinde tüm mazgalları temizleyerek taşkın yaşanmasını önlerken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise fırtına nedeniyle devrilebilecek ve tehlike yaratacak ağaçları, dere yataklarını kapatma tehlikesi yaratan bahçe atıklarını ve kırılan ağaç dallarını temizledi.

Halkla İlişkiler Birimi Saha Çözüm Ekibi ise sahada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almak için çalışmalar yaparak gün boyunca Bodrum’un farklı mahallelerini dolaştı. Çağrı merkezine gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, gelen tüm taleplere anında yanıt vererek müdahale etti.