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Bodrum Belediye Başkanı Aras, Yahşi'de vatandaşları dinledi

Bodrum Belediye Başkanı Aras, Yahşi'de vatandaşları dinledi
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yahşi Mahallesi’nde KARGIDER yönetimi ve derneğe bağlı olan sitelerin sakinleri ile bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ali Haydar Özcan ve dernek yöneticileriyle toplantı yapan Başkan Aras ayrıca vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras göreve geldiğinden itibaren yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değindiği konuşmasında, “Umarım, Bodrum hepimizin içine sindiği şekilde yaşanır; temiz, pırıl pırıl, insan haklarına saygılı, demokrasinin sürekli işlediği ve insanların barış içerisinde yaşadığı bir Bodrum olur. Bu kentin başkanı ve vatandaşı olarak benim de tek amacım ve çabam bunu sağlamaya çalışmak.” dedi.

Toplantının ardından dernek yöneticileriyle birlikte, sahil boyunca yapılan kıyı temizliği ve saha gezisinde tatile gelen vatandaşlarla tek tek bayramlaşıp selamlaşan Başkan Aras, tespit edilen aksaklıklar ve sorunların anında çözülmesi adına ilgili müdürlüklere talimatlar verdi.

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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