Bodrum Belediye Başkanı Aras, Yalıkavak Pazaryeri'nde

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,güne Yalıkavak pazaryerinde esnafve vatandaşları ziyaret ederek başladı.

Cuma günleri kurulan Yalıkavak pazaryerinde pazar esnafının ve vatandaşların bir araya gelerek sohbet edenBaşkan Ahmet Aras, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.Başkan Ahmet Aras’a Mahalle Muhtarı Ali Çınar,CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşları dikkatle dinleyen Başkan Ahmet Aras, Yalıkavak PazarYeri Yenileme Projesi ile ilgili sona gelindiğini söyleyerekherhangi bir aksilik olmazsa kasım ayında çalışmaların başlayacağı müjdesini paylaştı.Başkan Ahmet Aras, esnaf ve vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin ivedilikle gerçekleştirilmesi ve sorunların giderilmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.