Bodrum Belediye Başkanı Aras yeniden deprem bölgesinde

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’daki bazı yerel basın temsilcileri ve gönüllülerle yeniden deprem bölgesine gitti.

Başkan Aras, gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetlemek ve deprem mağduru vatandaşların talep ve isteklerini yüz yüze dinlemek amacıyla Hatay Arsuz Dostluk Kentine tekrar gitti.

Başkan Aras ve beraberindekiler, deprem bölgesinde ilk olarak İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti’ne geçerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bodrum yerel basın temsilcileri, deprem mağdurlarıyla yaşadıkları afet ve dostluk kenti günleri hakkında röportaj yapma imkânı buldu.

Kurulan konteyner ve çadırları tek tek ziyaret eden Başkan Aras, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dostluk Kentinde kalan çocukların ilgisi ile karşılaşan Başkan Aras ve beraberindekiler deprem mağdurlarının yaklaşımı ve anlattıklarından dolayı duygusal anlar yaşadı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalara destek olan gönüllülerle birlikte afet mağdurlarının taleplerini dinleyen Başkan Aras, çözüm için ilgili kişi ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Bölgede belediye yetkililerinden kentin son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Ahmet Aras’a kentte yaşamını sürdüren vatandaşlar, gerçekleştirilen tüm çalışmalar için teşekkür etti.

Başkan Ahmet Aras ise birlik ve beraberlik mesajları verdiği sohbetlerinde her zaman birlikte olduklarını, Bodrum halkının bir temsilcisi olarak burada bulunmaktan ve onların yardımlarını vatandaşlara ulaştırmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

İspanyol Sahra Hastanesini de ziyaret ederek hastane yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aras ve gazeteciler, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven’e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Samandağ ilçesine geçen Başkan Aras, Bodrumlu gazeteciler ve gönüllüler, sahil şeridinde bulunan parklarda aileleriyle vakit geçiren çocuklara oyuncak hediye etti. Bodrumlu gönüllüler daha sonra Samandağ, Yayladağ ve Kırıkhan ilçelerinde deprem mağduru ailelere, gıda kolisi ve içerisinde çeşitli temel ihtiyaç maddeleri bulunan yardım paketlerini teslim etti.

Başkan Aras ve beraberindekiler Antakya’nın merkez ilçelerinde de incelemelerde bulunduktan sonra Hatay Afet Koordinasyon Merkezinde görevli olan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ile bir araya geldi.

780 Deprem Mağduru Yaşamını Sürdürüyor

11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Hatay Arsuz bölgesinde Dostluk Kenti kurulmasına yönelik çalışmalar yürüten Bodrum Belediyesi, 780 vatandaşın barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hatay Arsuz Dostluk Kentinde engelli, yaşlı ve kalabalık ailelere yerleşim için öncelik verilirken çocukların sağlıklı ve huzurlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için pek çok etkinlik düzenleniyor. Banyo ve tuvalet, çamaşırhane, mobil kreş, oyun parkı gibi pek çok alanı içinde barındıran kentte gönüllü berber ve kuaförler de hizmet veriyor. Gönüllü animasyon ekipleri ise travmatik süreci çocukların bir an önce atlatması için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.