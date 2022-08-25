Bodrum Belediye Başkanı Aras Zafer Yürüyüşü İçin Afyon'da

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyük Taarruz’un 100. Yılı dolayısıyla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte şehitlerimizi ziyaret etmek ve Zafer Yürüyüşü gerçekleştirmek üzere Afyon Kocatepe’ye gitti.

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Pilatin, Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen üniversite öğrencisi 30 kişilik ÇYDD’li gençlerden oluşan grup önceki gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ÇYDD’ye her zaman desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Başkan Aras, “Ülkemizin çağdaşlığa ulaşabilmesi için Ulu Atamız’ın bize gösterdiği hedefe varabilmemiz için sizlere ihtiyacımız var. Bunun için de elimizden gelen çabayı biz de göstermeye çalışıyoruz.” dedi.

Meral Saraçbaşı ise Başkan Ahmet Aras ile birlikte Kocatepe yolunda olacaklarını ifade ederek, “Büyük zaferin 100. yılında da birlikte olacağız.” dedi.

Gençlik ve Tarım Kampında eğitimlerini sürdüren gençler ise Başkan Aras’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

100. Yılda “Zafer Yürüyüşü” Gerçekleştirecekler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı ve öğrenciler, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde “Zafer Yürüyüşü” gerçekleştirmek için Afyonkarahisar’a gitmek üzere sabah saatlerinde yola çıktı.

Afyon’da bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Başkan Aras ve beraberindekiler, Malgaç Köprüsü, Zafertepeçalköy, Dumlupınar başta olmak üzere tarihimizde büyük önemi olan yerleri ziyaret edecek. Şehitlikleri de ziyaret edecek olan heyet, 30 Ağustos gününün ruhunu bizzat yaşamak için Kocatepe’de bulunacak.

Yürüyüşe Çakırözü Köyünden Başlayacaklar

Büyük Taarruz Şehitliği, Zafer Anıtı, Şuhut Atatürk Evi’ne gidecek olan heyet, Çakırözü Köyü’nden başlayacak olan 2 km’lik Zafer Yürüyüşü’ne de katılacak. Heyet daha sonra Kocatepe’de zirve yürüyüşü yapacak ve zirvede gerçekleştirecek törene katılacak. Son olarak Afyonkarahisar’a 12 km mesafede bulunan Büyükkalecik Kasabası’nda yer alan Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği ziyaret edilerek Bodrum’a dönülecek.