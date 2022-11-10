Bodrum Belediye Başkanı Aras`tan 10 Kasım Mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihimizin en şanlı destanını yazan, kurtuluş savaşımızın lideri, bağımsızlığımızın sembolü, ebedi başkomutanımız, dünya üzerinde övünçle söz edilen, büyük bir özlemle andığımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürümek ve armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup, kollamak en asli görevimizdir.



Demokratik ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak milletimizin hak ve özgürlüklerine ulaşmasının mimarı olan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı devrimlerle bağımsız cumhuriyetimizin sürekliliğini ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlamıştır.

Bugün yaşadığımız özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli yaratıcısından aldığımız ilhamla, onun mirasını korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan ödün vermeden milletimizin onuru, şerefi ve gönenci için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Fikir ve ruh olarak kalbimize yerleşen büyük Atatürk’ün izinden ve yolundan şaşmadan, onu daima yaşatacağız.



Atatürk ilke ve devrimleri ışığında emin adımlarla yürüyeceğimize olan inancımla, ulusal kurtuluş savaşımızın başkomutanı ve silah arkadaşlarını, vatan için şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”