Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan 23 Nisan mesajı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Aras mesajında, ''Bize düşen görev bağımsız ve özgür bir Türkiye’nin devamı için mücadele ruhunu daha da yükseklere taşımaktır.'' ifadelerini kullandı.

Ulusal Egemenliğimizin simgesi Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yılını kutlarken, dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı” da büyük bir sevinçle kutluyoruz.

Milli Egemenlik ve Milli Bağımsızlık kavramlarının yerleştirilmesinde önemli rol oynayan Çocuk Bayramı, dayanışma ve bir olma duygularının da gelişmesinde önemli rol üstlenmiştir.

Bu önemli günün anlamını en güzel Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ifade etmiştir:

“23 Nisan Türkiye millî tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayaklanan Türk halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturmak konusunda gösterdiği olağanüstülüğü anlatır.”

“Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam ulusun alın yazısında etkin olamaz.”

“Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanağı Ulusal Egemenliktir.”

“Ulusal Egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.”

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

Çocuklara verdiği değeri ise şu sözleriyle ifade etmiştir:

“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları savaşın ateşine, meclisteki sert muhalefete rağmen meclisi çalıştırmaktan asla vazgeçmemiş, ulus iradesini hep egemen kılmıştır.

Bu nedenle 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Anayasamız “Egemenlik bila kaydü şart milletindir” şiarını kabul etmiş ve bu sözü meclisin duvarına asmıştır.

Ulusal Kurtuluş Savaşımız sadece işgalcileri bozguna uğratmamış, Ulusal Egemenliğin esaret zinciri kuklalarını da yenilgiye uğratmıştır.

Milli iradenin göz bebeği, rotası ve ışığı olan TBMM’nin 102. yıl dönümünde; bize düşen görev bağımsız ve özgür bir Türkiye’nin devamı için mücadele ruhunu daha da yükseklere taşımaktır. Bunun için pusulamız Mustafa Kemal Atatürk’ün akıl ve bilim ışığında gösterdiği yol haritasıdır.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; ilk meclisin kurucularını, kurtuluş mücadelesi kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, bugün vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için mücadele eden şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum.

En büyük arzum çocuklarımızın özgür ve barış dolu bir dünyada yaşaması. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Ulusal Egemenliğimizin 102. yılı tüm ulusumuza ve çocuklarımıza kutlu olsun…

Yaşasın Ulusal Egemenlik… Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye… Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti…