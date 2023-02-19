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Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan depremzedelere ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan depremzedelere ziyaret
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, deprem bölgesindeki 10 günlük çalışmalarının ardından ilçeye döner dönmez deprem mağduru vatandaşları ziyaret etti.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin yaşanmasının hemen ardından bölgeye giderek belediye ekipleri ve gönüllülerle dayanışma içinde çalışmalar yürüten Başkan Aras geçtiğimiz cuma günü Bodrum’a döndü.

 Düzenlendiği toplantı ile deprem bölgesindeki izlenimlerini ve Bodrum Belediyesi Hatay-Arsuz Dostluk Kentindeki çalışmaları kamuoyu ile paylaşan Başkan Ahmet Aras, ayağının tozuyla ilçede konaklayan deprem mağduru vatandaşları ziyaret etti.            

AFAD ve Kaymakamlık koordinesinde, Bodrum Belediyesi, TÜRSAB, BODER ve sivil toplum örgütlerinin destekleri ile ilçedeki bazı otellerde ve konutlarda barınan deprem mağdurları ile bir araya gelen Başkan Aras, bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde atlatacaklarını, gereken ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanlarıyla seferber olduklarını söyledi.

 

Etiketler Bodrum Bodrum Belediyesi Ahmet Aras
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