Bodrum Belediye Başkanı Aras'tan sporculara ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Yalıkavak Türkan Saylan Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Aras, Yalıkavakspor’un hentbol ve futbol takımları ile altyapı ve spor okullarının faaliyette olduğu tesislerde incelemelerde bulunurken Yalıkavak Spor Kulübü Başkanı Mehmet Esen, yöneticiler ve teknik ekip ile bir araya gelerek kulübün çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Tesislerde antrenmanlarını gerçekleştiren sporcularla da bir araya gelen Başkan Ahmet Aras, hentbol antrenmanında çocuklarla da sohbet ederek, “2021 Mart ayında hizmete açılan Yalıkavak Türkan Saylan Spor Kompleksi’nde Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı dışında yaklaşık 180 çocuk, kendi yaş gruplarında hentbol antrenmanları gerçekleştiriyor. 11, 12, 13 yaş gruplarında devam eden futbol okullarında ise yaklaşık 140 çocuk spor yapma imkânı buluyor. Bodrum Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.” dedi.

Bodrum Belediyesi Türkan Saylan Spor Kompleksi’nde spor yapan çocukların her geçen gün arttığını belirten Kulüp Başkanı Mehmet Esen hem hentbolda hem de futbolda gurur duyulacak sporcular yetiştirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.