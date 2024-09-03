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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, basın mensuplarıyla buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, basın mensuplarıyla buluştu
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yanı sıra Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tanju Aksu, Ahmet Yıldızhan, Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek, ilgili birim personelleri ile basın mensupları katıldı.

1 Nisan’dan itibaren 150 günlük süre zarfında Bodrum Belediyesinin faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıda Başkan Mandalinci, basın mensuplarının çeşitli konularla ilgili sorularını yanıtladı. Bodrum’un temel sorunlarının da masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Mandalinci, su konusunda önemli atılımlarda bulunduklarını belirterek, “Seneye su patlağı neredeyse yaşamayacağız.” dedi.

Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, belediye kafelerle ilgili basın mensuplarının sorduğu sorulara cevap vererek zarar eden işletmeler ile ilgili tespitlerde bulunduklarını, belediye kafelerden gelen fiyat eleştirileri ile ilgili olarak Başkan Tamer Mandalinci’den talimat aldıklarını ve hemen çalışmalara başladıklarını söyledi.  Akbaş, “Seneye bu fiyatlarla konuşulmak istemiyoruz.” diyerek belediye kafelerdeki fiyatlar konusunda ciddi bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Temizlik, asfalt çalışmaları, susuzluk, personel giderleri, trafik sorunları, tasarruf tedbirleri, kültür ve spor alanındaki yatırımlar gibi geniş kapsamlı bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Toplantı sonunda basın mensupları ile bilgilendirme toplantılarının rutin olarak yapılacağı bilgisi verildi. 

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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