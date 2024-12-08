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Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Belediye Ekipleri ile Sahadaydı

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Belediye Ekipleri ile Sahadaydı
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Bodrum’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara belediye ekipleri anında müdahale ederken Başkan Tamer Mandalinci de çalışmaları yerinde inceledi, olumsuzluk yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, 7 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle devriye görevleri ve vatandaşlardan gelen ihbarlarla tespit ettikleri olumsuzluklara anında müdahalede bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının hemen ardından nöbet sistemine geçen Afet İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri müdürlüklerinin hazır bulunduğu çalışmalarda anlık müdahaleler ile ciddi olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye ekiplerinin saha çalışmalarını takip ederek incelemeler yaptı.

Bazı ev ve iş yerlerini su basmasına neden olan sağanak yağışta Bodrum Belediyesi 139 personel 55 araç, MUSKİ ekipleri ise 50 personel 22 araçla olumsuzluklara müdahale etti. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, olumsuzlukların tekrarlamaması için gerekli çalışmaların hızlıca başlaması talimatını verdi.

Bodrum Belediyesinin ilgili müdürlükleri ile MUSKİ ekipleri, yağmur suyu ile birlikte kum, taş, bahçe atığı ve çevreye gelişigüzel atılan atıklar nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde tıkanan mazgal ve dere yataklarındaki büzlerin açılmasını sağladı.

Bodrum’da yağışlı havanın 8 Aralık Pazar günü aralıklarla devam etmesi özellikle akşam saatlerinde kuvvetli olması beklendiğinden belediye ekiplerinin çalışmaları sürecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada cumartesi gecesi çok ciddi bir sınav verdilerini belirterek şunları söyledi:

“7 Aralık Cumartesi akşam saatlerinde etkili olan yağışlar sonucu bazı mahallelerimizde sıkıntılı durumlar yaşandı fakat belediye ve MUSKİ ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışarak vatandaşlarımızın yanında oldu. İtfaiyemiz de çok ciddi bir şekilde sahadaydı. Hem Bodrum Belediyesi hem Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iyi bir sınav verdiğine inanıyorum. Yoğun bastıran yağmur suyunun önünde durulmadığını bir kere daha gördük. Bizler bunlardan yeni dersler çıkaracağız. Dere yataklarını daha muntazam şekilde temizleyeceğiz. Bölgemizi yağmura daha da etkin bir şekilde hazırlayacağız. Ancak hem bugün hem dün hem de yarın olacak şudur ki bir daha afetlerin yaşanmaması için ya da bu denli sıkıntılar yaşanmaması için görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.”

Başkan Mandalinci sahada yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda da bulunarak şöyle devam etti:

“Özellikle Ortakent, Turgutreis, İslamhaneleri ve Akyarlar bölgelerimiz çok ciddi yağışlar aldı. Tabii ki biz önceden dere yataklarında temizlik faaliyeti yapmıştık ancak ağaçlardan kopan yaprakların tıkadığı mazgallar, yoğun yağışı kaldıramayan düşük çaplı dereler…Bunların neticesinde yer yer seller ve taşkınlar yaşandı. Turgutreis Bahçelievler’deki taşkının önlenmesi için arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık. Marina bölgesinde tıkalı olan mazgalların MUSKİ ekiplerimizle beraber açılmasına aracılık ettik. Bodrum Belediyesi ve MUSKİ ekipleri olarak yaklaşık 175 personel 77 araç ile sele müdahale ettik. Temizlik İşleri ekiplerimiz selden etkilenen vatandaşlarımızın evleri için yardımcı oluyor. Kültür ve Sosyal İşler ekiplerimiz zarar gören malzemelerin tanzimi için de ailelere yardımcı olup tutanakları tutuyorlar. Şu anda bölgemizde yağış durdu. Ancak tabii ki yağışın getirdiği taşlar, kumlar yer yer tıkanmalara sebebiyet verdi. Tıkanan mazgal ve yağmur suyu kanallarını açmak ve su birikintilerini tahliye etmek için yoğun bir mesai yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum.”

Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı ile de sürekli iletişim halinde kaldıklarını ifade eden Başkan Mandalinci, “Muğla Valiliğimiz ve kaymakamlığımız süreci birebir takip ettiler, sürekli koordine halinde kaldık. En az hasarla atlattığımızı düşünüyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Biz sahadayız, yaralarımızı beraber saracağız ve buna şükür diyoruz” şeklinde sözlerine son verdi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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