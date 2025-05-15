Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Bodrum için Kararlılıkla Çalışıyoruz''

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 2025 yılı turizm sezonuna dair beklentileri, hazırlık süreçlerini ve sezonun ilk verilerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Mandalinci, Bodrum’da sezonun umut verici bir tabloyla başladığını belirterek, “Doğamızla, kültürümüzle ve hizmet kalitemizle güçlü bir turizm sezonuna giriyoruz” dedi.

2025 sezonunun hem iç hem dış pazarda umut vadettiğini belirterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Otellerde doluluk oranları yüzde 90’a ulaşırken Bodrum-Milas Havalimanı yolcu trafiği ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 15 artış gösterdi. Şu ana kadar en fazla turistin geldiği ülkeler sırasıyla İngiltere, Almanya, Rusya, Polonya ve İran. İngiltere, Bodrum’un birinci pazarı olmayı sürdürüyor. Rusya ve Polonya’dan gelen turist sayılarında da ciddi artışlar gözlemleniyor. İç pazarda ise Bodrum, uygun fiyatlı alternatifleri ve yüksek yaşam kalitesiyle Türk misafirler için cazibesini sürdürüyor” dedi.

Kruvaziyer Turizminde “Rekor” Hedefi

Bodrum’a deniz yoluyla gelen misafirlerin de büyük önem taşıdığını ve özellikle çarşı merkezine önemli katkıları olduğunu ifade eden Başkan Mandalinci, şunları söyledi: “2025 kruvaziyer sezonu 3 Nisan’da başladı. Bu yıl Bodrum Cruise Port’a 120 kruvaziyer gemisi sefer yapacak ve 158.500 yolcu ağırlanması bekleniyor. Emerald Cruises, MSC Explora Journeys, Silversea ve Ritz-Carlton gibi markaların Bodrum’u rotalarına eklemesi dikkat çekiyor. Bodrum-Kos feribot hattında geçen yıl 90 bin yolcu taşınmıştı, bu sezon bu rakamın aşılması öngörülüyor.”

Belediye Hazırlıkları ve Hizmetleri

Bodrum Belediyesi’nin sezon öncesi yaptığı çalışmalara da değinen Başkan Mandalinci, “Sahil ve plaj düzenlemeleri, deniz dibi ve kıyı temizlikleri, refüj ve park bakım çalışmaları, Zabıta ekiplerince hijyen ve fiyat denetimleri, yol bakım, yenileme ve tamirat çalışmaları ve daha birçok hizmeti gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, toplam 67 plaj ile halkımıza ve kentimizi tercih edecek misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bunlardan sadece 17’sinde şezlongların korunmasını sağlamak ve zarara uğratılmasını minimuma indirmek amacıyla ücret alacağız. Turizm Zabıtası ekiplerimiz ise sezon boyunca görev başında olacak.

Kış boyunca gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarına devam edecek, halkımızla bire bir iletişim kurarak talep istek ve temennilerini dinleyeceğiz. Halkımızın taleplerini dikkate alarak sorunlara ivedilikle çözüm üretmek en büyük hedefimiz. Bu çalışmaları yazın kentimizi tercih eden misafirlerimizle de kesintisiz iletişim kurarak sürdüreceğiz. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Çağrı Merkezimize de aralıksız ulaşım sağlanacak. Halkımız ve misafirlerimiz tüm taleplerini, 444 00 48’ten iletmeye devam edecek.

Kültür, sanat ve tarih kokan Bodrum’da özellikle yıllardır süregelen festivallerle yaz mevsiminde kentimize gelen misafirlerimiz ve halkımız kaliteli zaman geçirecek. Ulusal ve uluslararası platformda bale festivalimizle, klasik müzik ve caz festivallerimizle adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz.” dedi.

İnşaat Yasağı Başladı

Turizm sezonunun Bodrum’a yakışır şekilde geçmesi amacıyla her yıl uygulanan inşaat yasağının başladığına vurgu yapan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Bu yıl da 15 Mayıs – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında inşaat yasakları geçerli olacak. Bu süreçte yeni inşaat başlatılamayacak, kaba ve gürültülü inşaat faaliyetlerine izin verilmeyecek. Belediye ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülecek” dedi.

Bodrum için Kararlılıkla Çalışıyoruz

Başkan Tamer Mandalinci basın toplantısında şu mesajı verdi:

“Zorluklara rağmen yılmadan çalışıyoruz. Bodrum’un doğasını, kültürünü ve yaşam kalitesini korumak için halkımızla birlikte mücadele ediyoruz. 2025 sadece bir turizm sezonu değil; sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma dönemidir. Basın mensuplarımızın kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki katkısı çok kıymetlidir.”