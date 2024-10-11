Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Çocuklarımız kaliteli eğitim hizmeti almaya devam edecek''

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi anaokullarında yapılması planlanan fiyat artışları ile ilgili olarak velileri bilgilendirdi.

Başkan Tamer Mandalinci, görevinin Bodrumluyu, Bodrum yaşayanlarını mutlu etmek olduğunun altını çizerek belediye anaokullarındaki öngörülen fiyat artışlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Anaokullarımızı asla bir gelir kapısı olarak görmedik, görmüyoruz. Biz, size sebeplerimizi açıklayacağız. Müzakere edeceğiz, oturacağız, konuşacağız. Orta yolda buluşacağız. Genel bir mutluluk içinde çocuklarımızı belediyenin o güzel hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Bodrum’da yaşayan, çalışan anne ve babalar çok daha uygun fiyata kreş hizmetlerinden faydalanacak. Çocuklarımız, kaliteli eğitim hizmeti almaya devam edecek. Atacağımız tüm adımlarda müzakereyi baştan yapacağız ki verilen kararlar daha nitelikli, doğru adımlar olsun. Belediye sizin için var. Belediye sizin imkanlarınızla beraber bu hizmetleri veriyor. Sizlerin katkılarıyla yaptığımız görevlerde size rağmen asla bir şey yapmayacağız. Ama kurumun da ayakta kalmasını sağlamak benim görevim. Kasım ayında sizlerle aynı masada müzakerede buluşacağız. Orta yolu bulacak, mutlulukla ayrılacağız. Önümüzde güzel günler var. Sıkıntılı ve umutsuz baktığımız bir süreç olmayacak. Sizin mutsuzluğunuz bizim de mutsuzluğumuzdur. Hem sizlerin hem kurumun hukukunu korumak benim birinci görevim.”