Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Cumhuriyet Halk Evleri’nde çocuklarla buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin sürpriziyle karşılaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cevat Şakir Mahallesi’ndeki Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesini ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, meclis üyeleri ve Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı’nın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Mandalinci, öğrencilerin hazırladığı “Hoş geldin” resimleriyle karşılandı. Başkan Mandalinci, öğrenciler tarafından hazırlanan sorulara da samimiyetle cevap verdi.

Başkan Mandalinci çocuklarla sohbetinde burada çok güzel bir Cumhuriyet Halk Evi kurulduğunu dile getirirken, “Atatürk ilke ve inkılapları ışığında burada sizlere eğitimler veriliyor. O eğitimleri çok iyi bir şekilde alıp büyüyünce burada aldığınız eğitimleri uygulayarak vatanınıza faydalı insanlar olmanızı istiyorum.” dedi.

Çocuklara “Tasarruf Tedbiri” Yok

Cumhuriyet Halk Evleri Bodrum Şubesi Başkanı Mazhar Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri ile öğretmen ve çalışanlarından derneğin faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Mandalinci, uygulamaya aldıkları tasarruf tedbirleri kapsamına çocukları dahil etmediklerinin altını çizerek, “Sıkı bir tasarruf tedbirleri uyguladığımız bir döneme girdik ama buna geleceğimiz çocuklarımız dahil değil. Onlar için her şey feda olsun.” diye konuştu.

Çocuklar tarafından hazırlanan resimleri inceleyen Başkan Tamer Mandalinci, öğrencilerin şubeye masa tenisi talebini de mümkün olan en kısa sürede de yerine getirecekleri sözünü verdi.

Sanatın ve Sanatçının Yanında Olmaya Devam Edilecek

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci aynı gün, Atölye MAİ Arzu Erkoç Patchwork Grubu tarafından hazırlanan Anadolu Kadınları Sergisi’nin açılışına katıldı. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mandalinci, tüm eserleri tek tek inceleyerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.