Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Dünya Seyahat Fuarı'na katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, dünya seyahat ve turizm endüstrisinin en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya Seyahat Fuarı’na (World Travel Market) katıldı.

5-7 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen Dünya Seyahat Fuarı’na bölgenin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve turizmde yeni fırsatlar yaratmak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere Muğla bölgesi ilçe belediye başkanları ile turizm temsilcileri de katıldı.

Turizm profesyonellerini bir araya getiren ve bu yıl 45.si düzenlenen fuarda, Muğla bölgesinin eşsiz doğal güzellikleri, kültürel mirası ve turizm olanakları tanıtıldı. Muğla’nın on üç ilçesini tek stantta toplayan Muğla standı içinde yer alan Bodrum standı ise katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde bölgenin uluslararası bağlantılarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni fırsatlar yaratmak amacıyla önemli temaslar kuruldu. Görüşmelerde Muğla heyeti, Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Dr. Hasan Turunç, Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği Başkanı Mehmet Şar ve Londra’da yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Mandalinci, “Kentimizin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek için adımlar atmaya devam edeceğiz”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Dünya Seyahat Fuarı ve Londra’da yapılan görüşmeler ile ilgili şunları söyledi:

“Dünyanın en önemli etkinlikleri arasında yer alan Dünya Seyahat Fuarı, bizlere eşsiz bir deneyim sundu. Fuar sayesinde bölgemizin doğal güzelliklerini, tarihini ve turizm potansiyelini dünyaya anlatma fırsatı bulduk. Londra’da gerçekleştirdiğimiz temaslar sırasında turizm, çevre dostu enerji çözümleri ve ikili ticari ilişkiler üzerine kapsamlı görüşmeler yaptık. Gelecek projelerimiz ve ortak hedeflerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimler olarak bizler, Bodrum’un dünya turizmindeki hak ettiği yere ulaşması için çalışacak; kentimizin uluslararası ilişkilerini ve tanınırlığını güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.”