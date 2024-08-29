Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Ezelden ebede sonsuza dek Türkiye!''

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 30 Ağustos Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mandalinci mesajında Türk ordusunun ve Türk milletinin var olma mücadelesinin simgesi olan bu önemli günde yeni Türk devletinin temellerinin sağlamlaştırıldığını kaydederek şunları söyledi:

“Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk

“26 Ağustos 1922’den 30 Ağustos 1922 gününe kadar büyük bir azimle süren ve zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Türk tarihinin önemli dönüm noktasıdır.

30 Ağustos, tarihteki önemli anların ve figürlerin hatırlanmasından ziyade toplumsal birlik ve beraberliğin gücü doğuracağını kanıtlayan ve ortak bilinci şekillendiren, kültürel kimliği koruyan güçlü bir olgudur.

Toplumsal büyüme ve gelişme için ihtiyacımız olansa bu tarihi süreç ve aktörleri ile ilgili farkındalıkların artırılmasından geçmektedir. Adil ve eşitlikçi yaklaşımla laik ve demokratik dünyanın inşası için bu elzemdir. Çünkü geçmişini iyi anlayan toplumlar geleceklerini doğru inşa edeceklerdir.

Türk ordusunun ve Türk milletinin var olma mücadelesinin simgesi olan bu kıymetli günde, yeni Türk devletinin temelleri sağlamlaştırılmıştır. Canı pahasına mücadelede yer alan cesur halkımız, cumhuriyetimizi sonsuz kılmış, bu sayede tam 102 yıldır çağdaş, bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta kalmıştır.

Milletimiz, düşmanın ana kuvvetlerinin yok ediliş gününü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyenlerin bayramını ilk günkü heyecanla kutluyor. Ve bugün bizler de ilk günkü heyecan, gurur ve mutlulukla mirasımıza sahip çıkıyoruz.

Çünkü;

Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlük ve bağımsızlığının nişanesi, geleceğimizin emaneti gençlerimizin yolunu aydınlatan bir meşale ve Anadolu’nun şanlı zaferidir.

KUTLU OLSUN!

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ferdi olarak ülkemizin mevcut sorunlarını çözmek için aydınlanma ve kalkınma rotamızda kararlılıkla yürüyeceğimizin bilinmesini isterim.

Ulu Önderimize layık bireyler olarak cumhuriyet değerlerine ve ülkemize sahip çıkacak; adil, hak ve özgürlük temelli yaşam için aklın ve bilimin ışığında mücadeleye devam edeceğiz.

Başta bu zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu mücadelenin tüm pay sahiplerine, Cumhuriyet yolunda aydınlık yarınlar yaratmak üzere emek veren her bir ferde saygı ve minnetimi sunuyorum.

Tarihten bugüne kadar, başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı, bayrağı, devleti uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi şükran ve rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun.

Ezelden ebede sonsuza dek Türkiye!